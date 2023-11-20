الجزائر تقطع إمدادات المواد الغذائية عن تونس و تضع الشعب في مواجهة السلطة
أزمة كبيرة تعيشها تونس بسبب انقطاع عدد من المواد الغذائية من الأسواق و في مقدمتها السكر و الحليب و الزيت و الأرز و القهوة و غيرهم من المواد الأساسية التي يستهلكها الشعب التونسي.
انقطاع هاته المواد سببه الجزائر التي تراجعت عن وعودها و اتفاقياتها مع تونس حيث قطعت خط الإمدادات و ذلك بسبب النقص الكبير الحاصل في هاته المواد في الجزائر نفسها.
و خلت رفوف المتاجر الكبرى و محلات بيع المواد الغذائية في تونس العاصمة من السكر و الحليب و الزيت و الدقيق و الأرز، و أصبح هم التونسيين حاليا هو التجول من مركز تجاري لاخر بحثا عن المواد المفقودة.
و تسبب قرار العسكر الجزائري بوقف إمدادات المواد الغذائية لشعب تونس في أزمة غير مسبوقة، مما دفع التونسيين في مواقع التواصل الاجتماعي بصب جام غضبهم على السلطة التونسية و في مقدمتهم قيس سعيد الذي اتهم بموالاته لجنرالات قصر المرادية و بتحويل تونس لولاية جزائرية.
و يعيب التونسيون على رئيس بلادهم كونه جعل تونس دويلة خاضعة و خانعة لسلطة العسكر الجزائري، و حتى الاستقلالية الغذائية فقدتها بلاد قرطاج و لم تعد قادرة في عهد قيس سعيد للمحافظة على أمن “التوانسة” الغذائي.
10 تعليقات
طريق الكبرنات كحلة وكل من إختلط بهم يسطدم بالحائط ويقع في الكارثة .
مدة صلاحية استقبال وجلوس قيس سعيد مع زعيم جماعة البوليساريو الارهابية قد انتهت.
لا ندهب إلى تونس أو جنوب افريقيا. الدولة التي لا تنتج أكلها فهي دولة مستعمرة من طرف احد ؟ نحن لا نتكلم عن التكنلوجيا والصناعة فقط الاكل.
المغطي بديال الناس عريان
الناس تقصد الخيام الكبيرة والتونسيون يقصدون الخيمة ” الكحلة”
لو كان الخوخ يداوي لداوى نفسه
لوكانو في صف المغرب لاغرقهم بهده المواد ومواد اخرى وربما اعانة وليس بيع فالمغرب اغرق افريقيا السوداء بالاسمدة والمواد الضرورية بدون مقابل نحمد الله على النعمة التي انعم عليها المغرب حتى ولوكان الغلاء كل شي متوفر فالتونسيون والجزائريين لهم ثمن الشيء ولكن لا يجيدونه
يغرقهم ننم ولكن نحن الاثمن تتصاعد…كما وقع مع الدول الإفريقة في الخضر
ما كنتشفاوش في التوانسة و لا الجزائريين كلنا في نفس السفينة نحب الخير للجميع لكن لي كيحفر شي حفرة لخوه المسلم كيطيه فيها الله افك كرب الجميع
الرئيس التونسي لم يعمل بنصيحة تبون الذي صرح علنًا أن الجزائر أينما حلت تشعل النار. فها هي أشعلت نار الفتنة في تونس.