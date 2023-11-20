“مقرقب” يهشم عددا من السيارات بالدار البيضاء و الأمن يدخل على الخط

2023-11-20 / 10:33
0
هبة بريس ـ الدار البيضاء

علمت هبة بريس أن شخصا من ذوي السوابق العدلية قد قام في ساعة متأخرة من ليلة الأحد/الاثنين بتهشيم زجاج عدد من السيارات بمنطقة سيدي مومن بالدار البيضاء.

و قد أقدم الشخص الذي يبدو في عقده الثالث على تهشيم زجاج عدد من السيارات التي كانت مستوقفة بالشارع العام، كما كانت تبدو عليه علامات التخدير المتقدمة.

و مباشرة فور تلقيها إخبارية بالموضوع، هرعت لعين المكان دورية أمنية حيث تمكنت من محاصرة المعني بالأمر و توقيفه فيما بعد في انتظار تقديمه أمام أنظار العدالة.

ما رأيك؟
المجموع 0 آراء
0

هل أعجبك الموضوع !

+ = Verify Human or Spambot ?

مقالات ذات صلة

Photo of البيضاء.. العثور على جث.ة خمسيني متحللة وسط الصخور + “فيديو”

البيضاء.. العثور على جث.ة خمسيني متحللة وسط الصخور +…

2023-11-18 / 13:17
Photo of طنجة.. مصرع سائح لتواني في حادثة سير

طنجة.. مصرع سائح لتواني في حادثة سير

2023-11-17 / 14:19
Photo of انتحا.ر شخص داخل فندق بتطوان

انتحا.ر شخص داخل فندق بتطوان

2023-11-16 / 13:54
Photo of البيضاء.. جرحى في حادث انقلاب سيارة

البيضاء.. جرحى في حادث انقلاب سيارة

2023-11-15 / 17:48
Photo of شفشاون..شابة متزوجة تنهي حياتها شنقا بمنزل أسرتها

شفشاون..شابة متزوجة تنهي حياتها شنقا بمنزل أسرتها

2023-11-14 / 20:08
Photo of جرحى في حادث اصطدام بين حافلة لنقل المسافرين وشاحنة نواحي تزنيت

جرحى في حادث اصطدام بين حافلة لنقل المسافرين وشاحنة…

2023-11-14 / 10:55
Photo of تزنيت ..مصرع شخص إثر انهيار عمارة وإصابة آخرين

تزنيت ..مصرع شخص إثر انهيار عمارة وإصابة آخرين

2023-11-13 / 19:25
Photo of المضيق.. انتحا.ر أب لـ4 أطفال شنقا

المضيق.. انتحا.ر أب لـ4 أطفال شنقا

2023-11-13 / 12:31
Photo of مراكش : العثور على جثة سبعيني ” فرنسي” داخل شقته

مراكش : العثور على جثة سبعيني ” فرنسي” داخل…

2023-11-12 / 13:38
Photo of اعتقال أربعيني بتزنيت حاول تسميم سيدة ب ” مسحوق زجاج “

اعتقال أربعيني بتزنيت حاول تسميم سيدة ب ” مسحوق…

2023-11-10 / 13:57

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى
close button
إغلاق