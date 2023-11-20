“مقرقب” يهشم عددا من السيارات بالدار البيضاء و الأمن يدخل على الخط
هبة بريس ـ الدار البيضاء
علمت هبة بريس أن شخصا من ذوي السوابق العدلية قد قام في ساعة متأخرة من ليلة الأحد/الاثنين بتهشيم زجاج عدد من السيارات بمنطقة سيدي مومن بالدار البيضاء.
و قد أقدم الشخص الذي يبدو في عقده الثالث على تهشيم زجاج عدد من السيارات التي كانت مستوقفة بالشارع العام، كما كانت تبدو عليه علامات التخدير المتقدمة.
و مباشرة فور تلقيها إخبارية بالموضوع، هرعت لعين المكان دورية أمنية حيث تمكنت من محاصرة المعني بالأمر و توقيفه فيما بعد في انتظار تقديمه أمام أنظار العدالة.
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