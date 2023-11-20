خوفا على زوجته الحامل.. حكم يعترف باحتسابه لهدف غير مشروع

خوفا على زوجته الحامل.. حكم يعترف باحتسابه لهدف غير مشروع

2023-11-20 / 10:15
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أقر الحكم اليوناني جيورجوس كومينيس الذي قاد مباراة مشبوهة في بلاده عام 2018 اقتحم فيها مالك ناد الملعب بمسدس، أنه سمح بهدف غيّر نتيجة المباراة خوفا على عائلته.

وقال كومينيس أمس السبت لموقع “بيتادريس”، إنه “شعر بالغثيان” عندما هدد أشخاص خارج غرفة تغيير الملابس زوجته الحامل، بينما كانت الشرطة تقف مكتوفة الأيدي.

وفي واحدة من أكثر المباريات إثارة للجدل في تاريخ الدوري اليوناني لكرة القدم بين باوك ثيسالونيكي وأيك أثينا، اقتحم إيفان سافيديس، مالك نادي باوك أرض الملعب لمواجهة الحكم احتجاجا على إلغاء هدف فريقه في الدقيقة 90.

وردا على سؤال عما إذا كان قد غير النتيجة في مباراة باوك ثيسالونيكي وأيك أثينا والتي ألغي فيها هدف الفوز في البداية بداعي التسلل، خوفا على عائلته، أجاب كومينيس “بالضبط”.

وقال كومينيس “لقد طاردت هذه المباراة مسيرتي المهنية”.

وتابع “لقد عشت في خوف، كان الناس يتبعون زوجتي إلى السوبر ماركت عندما كانت حاملا في شهرها الثامن، ولم أخبر أحدا من قبل”.

وقال كومينيس إن مساعد الحكم قال له “حرفيا، الهدف كان تسللا، (لكن) من يمكنه إلغاء الهدف هنا؟”، في إشارة إلى جماهير باوك على أرضها.

وحكم على مالك نادي باوك، سافيديس في البداية بالسجن لمدة 25 شهرا مع وقف التنفيذ بسبب الحادثة.

وفي ماي الماضي، خفضت محكمة الاستئناف عقوبته إلى ثمانية أشهر مع وقف التنفيذ بينما طرد كومينيس من قائمة الحكام بعد عامين من الحادث.

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