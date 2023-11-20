حما.س: هجمات إسرائيل استهدفت 60% من الوحدات السكنية بغزة

2023-11-20 / 09:58
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هبة بريس - وكالات

قال المكتب الإعلامي الحكومي التابع لحكومة حماس في غزة يوم الأحد، إن هجمات إسرائيل استهدفت 60% من الوحدات السكنية في قطاع غزة منذ بدء الحرب في السابع من الشهر الماضي.

وذكر ناطق باسم المكتب خلال مؤتمر صحافي، أن 43 ألف وحدة سكنية دمرت كليا في غارات إسرائيلية، فيما تعرضت 225 ألف وحدة سكنية للهدم الجزئي “ما يعني أن حوالي 60% من الوحدات السكنية في قطاع غزة تأثرت كليا وجزئيا”.

وقال إن عدد المقرات الحكومية المدمرة بلغ 97 مقراً، و262 مدرسة منها 65 مدرسة خرجت من الخدمة، فيما بلغ عدد المساجد المدمرة كلياً 83 مسجداً، و166 مسجداً بشكل جزئي، إضافة إلى استهداف 3 كنائس.

وأفاد الناطق بارتفاع أعداد الشهداء الفلسطينيين إلى أكثر من 13 ألفاً بينهم أكثر من 5500 طفل و3500 امرأة، فيما أصيب أكثر من 30 ألفاً آخرين بجروح، أكثر من 75% منهم من الأطفال والنساء.

وأوضح أن عدد البلاغات عن مفقودين تحت أنقاض المباني المدمرة أو في الطرقات ويتعذر انتشالهم تجاوزت 6 آلاف بلاغ بينهم أكثر من 4000 طفل وامرأة، مشيرا إلى استشهاد 201 من الكوادر الصحية و22 من كوادر الدفاع المدني و60 صحافيا. وأشار إلى خروج 25 مستشفى و52 مركزا صحيا من الخدمة فيما جرى استهداف 55 سيارة إسعاف، وخرجت عشرات سيارات الإسعاف عن الخدمة بسبب نفاد الوقود.

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