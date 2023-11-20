بعد ضياع اللقب.. شبان المغرب يواجهون مصر لتأكيد وصافة بطولة شمال أفريقيا

هبة بريس ـ رياضة

يواجه المنتخب المغرب لفئة أقل من 20 سنة خصمه المصري يوم غد الثلاثاء في ختام مباريات بطولة شمال أفريقيا التي تحتضنها العاصمة التونسية.

كتيبة محمد وهبي ستواجه منتخب مصر بعد أن حسم مصير اللقب لصالح البلد المنظم، حيث يحتل المنتخب المغربي المركز الثاني برصيد ستة نقاط خلف تونس المتصدر بتسع نقاط و أمام مصر صاحبة المركز الثالث بأربع نقاط مناصفة مع ليبيا، فيما يقبع المنتخب الجزائري في ذيل الترتيب بصفر نقطة.

و ستجرى المقابلة الأخيرة لشبان المغرب في ملعب الكرم بالعاصمة التونسية، و سيبحث كلا المنتخبين المغربي و المصري عن الفوز لتأكيد الوصافة خلف البطل تونس.

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