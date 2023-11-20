بايتاس: “نوايا الحكومة صادقة.. ونريد تسليع المدرسة العمومية”

2023-11-20 / 09:14
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هبة بريس - الرباط

شدد مصطفى بايتاس، على أن رئيس الحكومة عزيز أخنوش، تفاعل مع تخوفات نساء ورجال التعليم بخصوص النظام الأساسي ‏الجديد، في بلاغ رسمي صادر عن اجتماع رسمي مع النقابات، وعبر عنها مرة أخرى في الاجتماع الأخير لهيئة الأغلبية، وأكد أن ‏الحكومة مستعدة لتجويد النظام الأساسي، الذي لم يعجب الشغيلة التعليمية‎.‎

بايتاس، الناطق الرسمي باسم الحكومة، وهو يتحدث مساء أمس الأحد في برنامج حواري على قناة “ميدي 1 تي في”، أضاف: “… ‏سمعنا أن هناك عدم الرضى والتخوف بخصوص النظام الأساسي، ونحن كحكومة عبرنا عن رغبتها في الجلوس مع النقابات، ‏وننتظر النقابات لتعبر بدورها عن رغبتها في الجلوس للحوار‎”.‎

وأوضح في ذات الصدد أن الحكومة لا تعتبر الأساتذة مجرد عاملين، بل شركاء في إصلاح المنظومة التربوية، مشددا على أن ‏‏”نوايا الحكومة صادقة”، وتريد بشكل مستعجل معالجة مخاوف الشغيلة التعليمية بخصوص النظام الأساسي‏‎.‎

وفي ما يتعلق بمشكل التعاقد، استرسل بايتاس: “… أكبر مشكل وجدناه لما جئنا للحكومة هو مشكل التعاقد، والحكومة استجابت ‏اليوم لجميع مطالبهم، سواء في ما يتعلق بالحركة الانتقالية أو الترسيم أو التقاعد، والنظام الأساسي ألغى نظام التعاقد، كما منح ‏الدرجة الممتازة لرجال ونساء التعليم في المرحلة الابتدائية”، على حد تعبيره‎.‎

كما شدد الناطق الرسمي باسم الحكومة، على أن “الحكومة لا تريد تسليع المدرسة العمومية أو خوصصتها، كما يتم الترويج له، بل ‏على العكس من ذلك خصصت لقطاع التعليم والصحة 107 مليار درهم (في مشروع مالية 2024)، وهذا لم يحدث إطلاقا في تاريخ ‏المغرب”، على حد تعبيره‎.‎

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