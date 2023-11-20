طقس الإثنين.. جو بارد بعموم مناطق المملكة

هبة بريس

تتوقع المديرية العامة للأرصاد الجوية، بالنسبة ليوم الإثنين، أن تتميز الحالة الجوية عامة، بطقس بارد نسبيا مع جريحة محلية بالمرتفعات والهضاب الشرقية، وذلك خلال الصباح والليل.

ومن المرتقب تشكل كتل ضبابية كثيفة قرب السواحل الشمالية والوسطى والشمال الشرقي.

وستتراوح درجات الحرارة الدنيا ما بين 02 و10 درجات بمرتفعات الأطلس والريف والسفوح الجنوبية-الشرقية والهضاب العليا الشرقية، وما بين 15 و 21 درجة بمنطقة سوس وجنوب البلاد، وستكون ما بين 10 و15 درجة في باقي ربوع المملكة.

أما درجات الحرارة العليا، فستعرف بعض الارتفاع بالسواحل الوسطى والجنوبية، بينما ستعرف انخفاضا طفيفا ببافي الأرجاء.

وسيكون البحر هادئا إلى قليل الهيجان بالواجهة المتوسطية، وقليل الهيجان إلى هائج بالبوغاز وما بين طنجة والعرائش، وهائجا بباقي السواحل.

ما رأيك؟ المجموع 0 آراء 0 0