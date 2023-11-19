نقابات تعليمية تقرر مقاطعة اجتماع بنموسى

هبة بريس_ الرباط

قررت نقابة الجامعة الحرة للتعليم، عدم حضور اللقاء المزمع عقده غدا الاثنين بين النقابات الأربع ووزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة لمناقشة المطالب التي ينادي بها رجال ونساء التعليم بخصوص النظام الأساسي الجديد استعدادا للقاء الذي سيجمعها باللجنة التي أعلن عن تشكيلها من طرف رئيس الحكومة.

وأكدت النقابة المذكورة في قصاصة حصلت هبة بريس منها، على أنه ليس هناك أي لقاء مادام الملف تحول لرئيس الحكومة.

كما أخبرت الجامعة الحرة للتعليم التنسيق النقابي أن ليس هناك أي ترتيب مع الوزارة مادام الملف تحول لرئيس الحكومة.

القرار ذاته عبرت عنه نقابات أخرى، معززة موقفها كون طبيعة الدعوة الموجهة لها وتوقيتها و خلوها من جدول أعمال و أهداف محددة تشوبها عيوب من حيث الشكل والجوهر، وهو القرار الذي ذهبت إليه الجامعة الوطنية للتعليم التابع للإتحاد المغربي للشغل.

كما طالبت النقابة ذاتها بالاسراع بتشكيل اللجنة الوزارية التي تضم كل الوزارات المعنية تحت اشراف رئيس الحكومة لفتح حوار جاد ومسؤول يفضي لنتائج تعيد الاعتبار لكل العاملين بقطاع التعليم وتعيد الاعتبار للمدرسة العمومية وتوقف نزيف هدر الزمن التربوي.

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