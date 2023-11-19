استشهاد رئيس مؤسسة “بيت الصحافة” في غارة اسرائيلية على غزة

هبة بريس - وكالات

أفادت مصادر اعلامية فلسطينية فى خبر عاجل،استشهاد الصحفى بلال جاد الله رئيس مجلس إدارة “بيت الصحافة” فى قصف إسرائيلى على مدينة غزة.

ويتعرض قطاع غزة إلى قصف برى وبحرى وجوى إسرائيلى أسفر عن استشهاد آلاف المدنيين الفلسطينيين بينهم نساء وأطفال، منذ إطلاق الفصائل الفلسطينية، عملية “طوفان الأقصى”، فى 7 أكتوبر الماضى، والتى أسفرت عن مقتل أكثر من ألف إسرائيلى واحتجاز نحو أكثر من 200 آخرين كرهائن.

وكانت نقابة الصحفيين الفلسطينيين قد أعلنت في وقت سابق اليوم، استشهاد 52 صحفيًّا وإعلاميًّا منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول الماضي، وهذا قبل الإعلان عن استشهاد بلال جاد الله.

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