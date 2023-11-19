دوري أبطال إفريقيا للسيدات .. سبورتينغ البيضاوي في المركز الثاني بعد انهزامه أمام صن داونز

2023-11-19 / 22:16
0
هبة بريس - و م ع

أنهى فريق سبورتينغ البيضاوي منافسات النسخة الثالثة لدوري أبطال إفريقيا لكرة القدم للسيدات، في المركز الثاني، بعد إنهزامه أمام ماميلودي صن داونز الجنوب إفريقي (0-3)، في المباراة النهائية التي جمعت بينهما، اليوم الأحد، على أرضية ملعب أمادو غون كوليبالي في كورهوغو بكوت ديفوار.

وسجلت أهداف فريق ماميلودي صن داونز، طولاكيلي ريفيلوي (د 21 ض ج و78)، وبواتيميلو رابالي (د 24).

وباحتلاله للمركز الثاني في أول مشاركة له بدوري أبطال إفريقيا لكرة القدم للسيدات، يكون نادي سبورتينغ قد بصم على مشاركة مشرفة واستثنائية في المنافسات، بمسار متميز توجه ببلوغ المباراة النهائية.

وكان الفريق البيضاوي قد تأهل للمباراة النهائية بعد فوزه، في النصف نهائي، على أمبيم داركوا الغاني، فيما جاء تأهل ماميلودي صن داونز على حساب الجيش الملكي.

ويأني تتويج ماميلودي صن داونز بلقبه الثاني في المسابقة، بعد الأول الذي أحرزه في نسخة 2021 بمصر، كما احتل الفريق الجنوب إفريقي مركز الوصافة في نسخة 2022 بالمغرب والتي فاز بلقبها الجيش الملكي.

وكان فريق الجيش الملكي قد ضمن المركز الثالث في هذه النسخة ، عقب فوزه على أمبيم داركوا الغاني، بهدفين دون رد، في المباراة التي جمعت بينهما، أمس السبت، برسم مباراة تحديد المركز الثالث للمسابقة.

ويعد دوري أبطال إفريقيا للسيدات أهم مسابقة قارية لكرة القدم النسوية في إفريقيا، وهي تجمع بين أبطال المناطق الستة للكنفدرالية الافريقية لكرة القدم ، والبلد المضيف .

ما رأيك؟
المجموع 0 آراء
0

هل أعجبك الموضوع !

+ = Verify Human or Spambot ?

مقالات ذات صلة

Photo of مصر تفوز على سيراليون في تصفيات المونديال

مصر تفوز على سيراليون في تصفيات المونديال

2023-11-19 / 21:56
Photo of الجزائر تحقق فوزها الثاني في تصفيات المونديال على حساب موزنبيق

الجزائر تحقق فوزها الثاني في تصفيات المونديال على حساب…

2023-11-19 / 21:39
Photo of تصفيات كأس العالم 2026 .. الركراكي يعقد ندوة صحافية بتنزانيا

تصفيات كأس العالم 2026 .. الركراكي يعقد ندوة صحافية…

2023-11-19 / 21:14
Photo of صن داونز يفوز على سبورتينغ الدار البيضاء ويتوج بدوري أبطال أفريقيا للسيدات

صن داونز يفوز على سبورتينغ الدار البيضاء ويتوج بدوري…

2023-11-19 / 20:12
Photo of فريق واد النخلة للبولو لأصيلة يحرز لقب كأس العرش

فريق واد النخلة للبولو لأصيلة يحرز لقب كأس العرش

2023-11-19 / 18:50
Photo of تضامنا مع فلسطين..ناشط يوقف المباراة النهائية لكأس العالم للكريكت ( صورة)

تضامنا مع فلسطين..ناشط يوقف المباراة النهائية لكأس العالم للكريكت…

2023-11-19 / 17:22
Photo of تكريم وليد شديرة في حفل “غراند غالا ديل كالشيو”

تكريم وليد شديرة في حفل “غراند غالا ديل كالشيو”

2023-11-19 / 16:43
Photo of المنتخب المغربي لأقل من 17 سنة يواصل استعداداته لمواجهة إيران

المنتخب المغربي لأقل من 17 سنة يواصل استعداداته لمواجهة…

2023-11-19 / 15:57
Photo of الركراكي يعقد ندوة صحفية قبل مواجهة تنزانيا

الركراكي يعقد ندوة صحفية قبل مواجهة تنزانيا

2023-11-19 / 15:49
Photo of فوز كاسح لبرشلونة أمام ريال مدريد في “كلاسيكو السيدات”

فوز كاسح لبرشلونة أمام ريال مدريد في “كلاسيكو السيدات”

2023-11-19 / 15:31

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى
close button
إغلاق