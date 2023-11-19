دوري أبطال إفريقيا للسيدات .. سبورتينغ البيضاوي في المركز الثاني بعد انهزامه أمام صن داونز

هبة بريس - و م ع

أنهى فريق سبورتينغ البيضاوي منافسات النسخة الثالثة لدوري أبطال إفريقيا لكرة القدم للسيدات، في المركز الثاني، بعد إنهزامه أمام ماميلودي صن داونز الجنوب إفريقي (0-3)، في المباراة النهائية التي جمعت بينهما، اليوم الأحد، على أرضية ملعب أمادو غون كوليبالي في كورهوغو بكوت ديفوار.

وسجلت أهداف فريق ماميلودي صن داونز، طولاكيلي ريفيلوي (د 21 ض ج و78)، وبواتيميلو رابالي (د 24).

وباحتلاله للمركز الثاني في أول مشاركة له بدوري أبطال إفريقيا لكرة القدم للسيدات، يكون نادي سبورتينغ قد بصم على مشاركة مشرفة واستثنائية في المنافسات، بمسار متميز توجه ببلوغ المباراة النهائية.

وكان الفريق البيضاوي قد تأهل للمباراة النهائية بعد فوزه، في النصف نهائي، على أمبيم داركوا الغاني، فيما جاء تأهل ماميلودي صن داونز على حساب الجيش الملكي.

ويأني تتويج ماميلودي صن داونز بلقبه الثاني في المسابقة، بعد الأول الذي أحرزه في نسخة 2021 بمصر، كما احتل الفريق الجنوب إفريقي مركز الوصافة في نسخة 2022 بالمغرب والتي فاز بلقبها الجيش الملكي.

وكان فريق الجيش الملكي قد ضمن المركز الثالث في هذه النسخة ، عقب فوزه على أمبيم داركوا الغاني، بهدفين دون رد، في المباراة التي جمعت بينهما، أمس السبت، برسم مباراة تحديد المركز الثالث للمسابقة.

ويعد دوري أبطال إفريقيا للسيدات أهم مسابقة قارية لكرة القدم النسوية في إفريقيا، وهي تجمع بين أبطال المناطق الستة للكنفدرالية الافريقية لكرة القدم ، والبلد المضيف .

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