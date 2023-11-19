سبتة..إجهاض محاولة تهريب شحنة كوكايين و أزيد من 74 ألف قرص مخدر

2023-11-19 / 21:51
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هبة بريس -

تمكنت عناصر الأمن الوطني، بتعاون مع مصالح الجمارك بمعبر باب سبتة، مساء أمس السبت، من إحباط محاولة تهريب 74 ألف و804 قرص طبي مخدر وكيلوغرام و195 غرام من مخدر الكوكايين.

وذكر بلاغ للمديرية العامة للأمن الوطني، أن عمليات المراقبة الحدودية المشتركة مكنت من توقيف مواطن مغربي عند وصوله قادما من سبتة، على متن سيارة مسجلة بالخارج، وهو في حالة تلبس بمحاولة إدخال شحنات الكوكايين والأقراص الطبية المخدرة المحجوزة.

وأضاف البلاغ أن الشرطة القضائية فتحت بحثا في هذه القضية تحت إشراف النيابة العامة المختصة، لتحديد مصدر ومسارات تهريب هذه الشحنات من الكوكايين والمؤثرات العقلية، والكشف عن جميع المساهمين والمشاركين المرتبطين بهذا النشاط الإجرامي.

وحسب المصدر ذاته، تندرج هذه القضية في سياق تعزيز آليات المراقبة الحدودية وتكثيف الجهود التي تبذلها مختلف المصالح الأمنية بالمراكز الحدودية، بغرض التصدي الحازم لمحاولات تهريب المخدرات والمؤثرات العقلية.

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