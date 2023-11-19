الجزائر تحقق فوزها الثاني في تصفيات المونديال على حساب موزنبيق

عاد منتخب الجزائر بفوز صعب من أرض مضيفه الموزمبيقي 2-صفر الأحد في الجولة الثانية من التصفيات الافريقية المؤهلة إلى نهائيات كاس العام 2026 في الولايات المتحدة وكندا المكسيك.

وانفرد محاربو الصحراء بصدارة المجموعة السابعة برصيد 6 نقاط من مباراتين، أمام غينيا بثلاث نقاط من مباراة واحدة والتي تلتقي غدا الاثنين مع مضيفتها بوتسوانا، وتأتي موزمبيق ثالثة بثلاث نقاط أيضا.

وأمام نحو أربعين ألف متفرج في ملعب “استاديو دي زيمبيتو” في مابوتو، قدم رجال المدرب جمال بلماضي أداء هزيلاً في الشوط الأول، بالرغم من سيطرتهم على المجريات، واضطر بلماضي إلى اجراء تبديلين اضطرارين بعد مرور ربع ساعة إثر إصابة اسلام سليماني وعيسى ماندي.

وتألق الحارس الجزائري أنطوني ماندريا أمام المرتدات السريعة لأصحاب الأرض إذ أنقذ أربع فرص مواتية ولا سيما أمام انفراد ستانلي رافيتو (32).

وكاد لاعب رين الفرنسي أمين غويري أن يفتتح التسجيل قبل نهاية الشوط الأول إلا أن تسديدته ارتدت من القائم الأيسر (45+2).

ونشط الجزائريون في الشوط الثاني، ولا سيما بعد دخول هشام بوداوي في خط الهجوم، وأحكم “الخضر” سيطرتهم على اللقاء وبعد فرص عدة افتتح فارس الشعيبي التسجيل بمتابعته كرة مرتدة من القائم إثر انفراد وتسديدة قوية من البديل محمد أمين عمورة (69).

وعزز البديل الآخر رامز زروقي الذي حلّ بدلاً من القائد سفيان فيغولي، النتيجة بعد خمس دقائق من مشاركته مستثمراً تمريرة متقنة من عمورة (80).

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