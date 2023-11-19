اقتحام منزل أستاذة ضواحي الخميسات وسرقة محتوياته

هبة بريس - الرباط

اقتحم مجهولون السكن الوظيفي لأستاذة بمجموعة مدارس الكدادرة بدوار سيدي منصور بجماعة الغوالم إقليم الخميسات، وقاموا بسرقة محتوياته مباشرة بعد انتهاء عطلة نهاية الاسبوع .

وقالت مصادر أنه قد تم اقتحام منزل الأستاذة عبر النافذة ، حيث تفاجأت ساكنة الدوار بهذه الواقعة ليتم اخطار عناصر الدرك الملكي التي حضرت الى عين المكان وقامت بمعاينة السكن الوظيفي ، كما باشرت مصالح الدرك حملة تمشيطية نتجت عن حجز المسروقات في السوق الأسبوعي بحد الغوالم كما تعرفو على هوية المشتبه بهم في انتظار القبض عليهم .

وقد تفاعلت المديرية الإقليمية الخميسات بحيث استنكرت هذا الفعل الشنيع كما عبرت عن تضامنها اللامشروط مع الأستاذة جراء تأثرها النفسي جراء هذا الحادث.

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