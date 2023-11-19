تصفيات كأس العالم 2026 .. الركراكي يعقد ندوة صحافية بتنزانيا
هبة بريس-
أفادت الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم، أن مدرب المنتخب الوطني الأول وليد الركراكي، سيعقد، غدا الاثنين بتنزانيا، ندوة صحافية للحديث عن المباراة التي ستجمع بعد غد الثلاثاء بين المنتخب الوطني ونظيره التنزاني، لحساب التصفيات الإفريقية المؤهلة لنهائيات كأس العالم التي ستجرى بكل من الولايات المتحدة الأمريكية وكندا والمكسيك.
وأضافت الجامعة ، في بلاغ نشرته على موقعها الرسمي اليوم الأحد، أن هذه الندوة الصحافية ستجرى بالملعب الوطني بنجامين مكابا بالعاصمة التنزانية دار السلام بداية من الساعة 12 ظهرا بالتوقيت المحلي ( العاشرة صباحا بالتوقيت المغربي).
وأشارت إلى أن الحصة التدريبية التي ستخوضها النخبة الوطنية، يوم غد الاثنين انطلاقا من الساعة العاشرة ليلا بالملعب الوطني بنجامين مكابا، ستكون مفتوحة لمدة 15 دقيقة الأولى أمام وسائل الإعلام لأخذ الصور.
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تعليق واحد
و متى يكلف رئيس الحكومة نفسه عقد ندوة يشرح فيه سبب التعنت في هدر الزمن الدراسي لأولاد الشعب!!
ما هو الشئ الاهم و الأجدر بالاهتمام من التعليم؟
اين تلك الخطابات و التقارير التي دبجت بعد الزلزال لتوفير أقسام الدراسة لسانة الحوز؟!
اليوم لم يعد مهما ان يلتحق يتامى الامة و معهم مغاربة الجهات الاخرى باقسامهم!!
انتم تزرعون الياس في الناس!!
و تخلقون سخطا شعبيا لم يشهده الوطن!! و بدل صرف ثروات على ذبابكم الإلكتروني قوموا بدراسات واقعية على أرض الواقع حول نفسية المغاربة و مستوى الثقة بينه و بينكم!!
اما ان كنتم تعولون على الكرة لتشتيت الانتباه فحبل الكذب قصير!!