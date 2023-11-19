أول مظاهرة في إسرائيل مناهضة للحرب تربك حكومة نتنياهو

2023-11-19 / 20:35
0
هبة بريس - وكالات

تستعد إسرائيل لمواجهة ضغط داخلي لوقف التصعيد ضد قطاع غزة، ممثلا في خروج مظاهرات تطالب بإنهاء الحرب.

ووفق ما نشرته هيئة الإذاعة الإسرائيلية الرسمية “كان”، السبت، في حسابها على منصة “إكس”، فإن الجبهة الديمقراطية للسلام والمساواة “نجحت في التوصل إلى تسوية في المحكمة العليا، والحصول على موافقة الشرطة لتنظيم أول مظاهرة ضد الحرب”.

وقبل ذلك بيوم، أعلنت نفس الهيئة على “إكس”، أنه “لأسباب اقتصادية، تدرس الجهات الأمنية إمكانية تقليص عدد قوات الاحتياط وتسريح قسم منها إلى منازلهم، ليتمكنوا من العودة إلى أماكن عملهم”.

ما رأيك؟
المجموع 1 آراء
0

هل أعجبك الموضوع !

+ = Verify Human or Spambot ?

مقالات ذات صلة

Photo of استشهاد رئيس مؤسسة “بيت الصحافة” في غارة اسرائيلية على غزة

استشهاد رئيس مؤسسة “بيت الصحافة” في غارة اسرائيلية على…

2023-11-19 / 22:29
Photo of فقدان سفينة وطاقمها المكون من 12 شخصاً جراء عاصفة في تركيا

فقدان سفينة وطاقمها المكون من 12 شخصاً جراء عاصفة…

2023-11-19 / 21:37
Photo of الهند ..جهود متواصلة لإنقاذ 41 عاملا من نفق منهار

الهند ..جهود متواصلة لإنقاذ 41 عاملا من نفق منهار

2023-11-19 / 20:14
Photo of الولايات المتحدة .. مقتل 4 أشخاص في إطلاق نار والعثور على جثة المشتبه به

الولايات المتحدة .. مقتل 4 أشخاص في إطلاق نار…

2023-11-19 / 20:10
Photo of الصين تحتضن اجتماعا لخفض التصعيد بقطاع غزة

الصين تحتضن اجتماعا لخفض التصعيد بقطاع غزة

2023-11-19 / 19:17
Photo of أول تعليق لإسرائيل بعد اختطاف الحوثيين سفينة تجارية

أول تعليق لإسرائيل بعد اختطاف الحوثيين سفينة تجارية

2023-11-19 / 17:39
Photo of ارتفاع عدد قت_لى الجيش الإسرائيلي في غزة إلى 62 قتيلا

ارتفاع عدد قت_لى الجيش الإسرائيلي في غزة إلى 62…

2023-11-19 / 15:58
Photo of الحوثيون يعلنون اختطاف سفينة شحن إسرائيلية

الحوثيون يعلنون اختطاف سفينة شحن إسرائيلية

2023-11-19 / 15:28
Photo of قطر : تحديات “بسيطة” متبقية في مفاوضات الرهائن بين إسرائيل وحماس

قطر : تحديات “بسيطة” متبقية في مفاوضات الرهائن بين…

2023-11-19 / 14:45
Photo of “السويد” يقترب من يكون أول بلد أوروبي خال من التدخين

“السويد” يقترب من يكون أول بلد أوروبي خال من…

2023-11-19 / 14:10

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى
close button
إغلاق