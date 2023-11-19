مباحثات تجمع أخنوش والمستشار الألماني شولتس ببرلين

2023-11-19 / 20:23
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هبة بريس -

أجرى رئيس الحكومة، السيد عزيز أخنوش، اليوم الأحد ببرلين، مباحثات مع المستشار الألماني، السيد أولاف شولتس، تمحورت حول سبل تعزيز التعاون بين البلدين في جميع المجالات.

كما شكلت هذه المباحثات فرصة للحديث عن عدد من الملفات والقضايا ذات الاهتمام المشترك، فضلا عن بحث الصيغ الممكنة لبناء شراكات على المستويين الاقتصادي والتجاري.

وخلال هذا اللقاء، الذي حضرته، أيضا، وزيرة الاقتصاد والمالية، السيدة نادية فتاح، وسفيرة صاحب الجلالة ببرلين، السيدة زهور العلوي، أعرب الجانبان عن ارتياحهما للشراكة المميزة القائمة بين البلدين، مع استعراض مختلف التحديات الحالية والمستقبلية.

وكان رئيس الحكومة قد حل، اليوم الأحد ببرلين، للمشاركة في أشغال قمة مجموعة العشرين من أجل إفريقيا “كومباكت ويذ أفريكا” التي ستعقد غدا.

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