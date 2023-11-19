صن داونز يفوز على سبورتينغ الدار البيضاء ويتوج بدوري أبطال أفريقيا للسيدات

حل فريق سبورتينغ الدار البيضاء النسوي لكرة القدم، وصيفا لبطل دوري أبطال إفريقيا، بعد أن انهزم في المباراة النهائية لهذه التظاهرة بـ3 أهداف لـ0، الأحد 19 نونبر 2023، أمام نظيره ماميلودي صن داونز الجنوب أفريقي.

في أول مشاركة له في دوري أبطال إفريقيا لكرة القدم، تمكن فريق سبورتينغ الدار البيضاء من بلوغ المباراة النهائية، وتوج وصيفا للبطل في النسخة الثالثة لهذه التظاهرة القارية التي نظمت في الكوت ديفوار، في الفترة الممتدة ما بين 5 و19 نونبر 2023.

وأظهر فريق سبورتينغ الدار البيضاء شجاعة كبيرة في منافسة ماميلودي صن داونز، المتمرس، والذي يصل للنهائي للموسم الثالث على التوالي، ويتوج باللقب للمرة الثانية بعد الأولى سنة 2021.

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