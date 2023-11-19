الهند ..جهود متواصلة لإنقاذ 41 عاملا من نفق منهار

هبة بريس - و م ع

أفادت السلطات الهندية، مساء السبت، بأن فريق إنقاذ يعتزم شق طريق جديد لإخراج 41 عاملا محاصرين منذ أسبوع في نفق منهار، بعدما عُلقت أعمال الحفر خوفا من انهيارات جديدة.

وقال المسؤول الحكومي، باسكار كولبي، الذي يشارك في عمليات الإغاثة، إن الخطط التي يجري وضعها الآن تتمحور حول إنشاء نفق عمودي، مضيفا “ندرس جميع الخيارات لإنقاذ العمال”.

من جهته، قال وزير النقل البري، نيتين غادكاري، اليوم الأحد، بعد زيارة الموقع، إنه في حال مواصلة الحفر، سيكون من الممكن الوصول إلى العمال يوم الثلاثاء المقبل، مضيفا أن طواقم العمل تدرس أيضا عدة طرق بديلة.

ويسعى فريق الإنقاذ إلى إزالة الأنقاض من نفق طريق قيد الإنشاء في ولاية أوتاراخاند، شمال جبال الهيمالايا، بعد انهيار جزء منه كان العمال المحاصرين بصدد بنائه قبل أسبوع.

ويحاول المهندسون إدخال أنبوب أسطواني فولاذي يبلغ عرضه حوالى 90 سنتيمترا لعبور العمال العالقين من خلاله.

ويستخدم رجال الإنقاذ أجهزة لاسلكية للتواصل مع العمال العالقين، فيما تم إدخال الطعام والمياه والأكسجين والأدوية إليهم عبر أنبوب بعرض 15 سنتمترا.

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