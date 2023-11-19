إضراب لثلاثة أيام قد يشل مؤسسات التعليم من جديد
هبة بريس_ الرباط
دعت التنسيقية الوطنية للأساتذة وأطر الدعم الذين فرض عليهم التعاقد على حد وصفهم، مجددا إلى إضراب وطني أيام الثلاثاء، الأربعاء والخميس 21، 22 و 23 نونبر.
كما طالبت التنسيقية من خلال بيانها، بضرورة الانسحاب من مجالس المؤسسة، باستثناء مجالس الأقسام، ومقاطعة جميع المهام خارج الاختصاص؛ مقاطعة البطولات المدرسية بالنسبة لأساتذة التربية البدنية مقاطعة أنشطة الحياة المدرسية؛ تجميد العمل داخل الأندية التربوية مقاطعة الزيارات الصفية للسادة المفتشين، مقاطعة كل التكوينات الانسحاب من مشاريع المدرسة الرائدة ومقاطعة كل التكوينات المتعلقة بها؛ مقاطعة حراسة جميع المباريات والامتحانات تجميد العمل في جميع الجمعيات والتعاونيات المدرسية، مع مقاطعة أطر الدعم العمل بـ 38 ساعة، والعمل بـ 21/24 ساعة، ومقاطعة جميع التكليفات بمهام الحراسة العامة، وجميع المهام المضافة بالقرارات الوزارية الخارجة عن اختصاص أطر الدعم إشراك القطاع الخاص في المعركة، وذلك بامتناعهم عن تقديم الدرس، والانخراط في البرامج النضالية على حد البيان.
وقد خلص بيان التنسيقية إلى التأكيد من جديد على إسقاط مخطط التعاقد وإدماج كافة الأساتذة والأستاذات وأطر الدعم الذي فرض عليهم عليهم التعاقد في أسلاك الوظيفة العمومية، عبر مناصب مالية في وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، مع الرفض التام والكلي للنظام الأساسي لموظفي قطاع التربية ومطالبتهم باسقاطه.
6 تعليقات
الله ياخد فيهم الحق
Oui il faut se soulever contre les décisions fantaisistes de
nos politiciens irresponsables et incompétents
تحية إجلال واحترام وتقدير لكل الأساتذة اصحاب مهنة المتاعب بكل مافي الكلمة من معنى أيها الأساتذة اتحدوا وابتعدوا عن النقابات والشعارات التي لا علاقة لها بملفكم المطلبي
من الاخير لا تريدون فعل اي شيء لماذا لا تقدمون استقالاتكم الجماعية احتراما للوطن والتلاميذ ولانفسكم….
نطلب من الحكومة الضرب بيد من حديد هؤلاء الاساتذة الذين ارادوا تدمير البلاد والعباد لانهم ما بغاش يحشموا الحوار هاهو الوساطة هاهي جميع اعضاء الحكومة والبرلمانيين والمتشاريين مدوا ايديهم الاساتذة والاساتذة طالعين السماء وكانهم ملائكة اقول لكم راه انتم من خربتم التلميذ وتسببتم في الهدر المدرسي.
العناد لاينتج الا العناد المطلوب من حكومة اخنوش الغاء فوري للنظام الأساسي المشؤوم واقرار زيادة فورية لاطر التدريس الذين يشتغلون في ظروف صعبة عوض الاهتمام بالكبار الذين يشتغلون في مكاتب مكيفة ويحضون بامتيازات لاحصر لها الأساتذة يشعرون باحتقار واذلال واستهداف ممنهج غير مقبول الملايير تصرف على التفاهات عندما يتعلق الأمر بكرامة المعلم الاستاذ تتحجج الحكومة بشح الموارد الموارد المالية مرصودة للرياضة لشاكيرا لموظفي المالية للكبار فقط المعلم ماذا يفعل جيش من البرلمانيين حتى ينهبوا ملايين الشعب وغيرهم كتير للمعلم فقط المال غير موجود