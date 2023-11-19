إضراب لثلاثة أيام قد يشل مؤسسات التعليم من جديد

2023-11-19 / 19:46
6

هبة بريس_ الرباط

دعت التنسيقية الوطنية للأساتذة وأطر الدعم الذين فرض عليهم التعاقد على حد وصفهم، مجددا إلى إضراب وطني أيام الثلاثاء، الأربعاء والخميس 21، 22 و 23 نونبر.

كما طالبت التنسيقية من خلال بيانها، بضرورة الانسحاب من مجالس المؤسسة، باستثناء مجالس الأقسام، ومقاطعة جميع المهام خارج الاختصاص؛ مقاطعة البطولات المدرسية بالنسبة لأساتذة التربية البدنية مقاطعة أنشطة الحياة المدرسية؛ تجميد العمل داخل الأندية التربوية مقاطعة الزيارات الصفية للسادة المفتشين، مقاطعة كل التكوينات الانسحاب من مشاريع المدرسة الرائدة ومقاطعة كل التكوينات المتعلقة بها؛ مقاطعة حراسة جميع المباريات والامتحانات تجميد العمل في جميع الجمعيات والتعاونيات المدرسية، مع مقاطعة أطر الدعم العمل بـ 38 ساعة، والعمل بـ 21/24 ساعة، ومقاطعة جميع التكليفات بمهام الحراسة العامة، وجميع المهام المضافة بالقرارات الوزارية الخارجة عن اختصاص أطر الدعم إشراك القطاع الخاص في المعركة، وذلك بامتناعهم عن تقديم الدرس، والانخراط في البرامج النضالية على حد البيان.

وقد خلص بيان التنسيقية إلى التأكيد من جديد على إسقاط مخطط التعاقد وإدماج كافة الأساتذة والأستاذات وأطر الدعم الذي فرض عليهم عليهم التعاقد في أسلاك الوظيفة العمومية، عبر مناصب مالية في وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، مع الرفض التام والكلي للنظام الأساسي لموظفي قطاع التربية ومطالبتهم باسقاطه.

ما رأيك؟
المجموع 0 آراء
0

هل أعجبك الموضوع !

+ = Verify Human or Spambot ?

مقالات ذات صلة

Photo of نقابات تعليمية تقرر مقاطعة اجتماع بنموسى

نقابات تعليمية تقرر مقاطعة اجتماع بنموسى

2023-11-19 / 22:30
Photo of سبتة..إجهاض محاولة تهريب شحنة كوكايين و أزيد من 74 ألف قرص مخدر

سبتة..إجهاض محاولة تهريب شحنة كوكايين و أزيد من 74…

2023-11-19 / 21:51
Photo of اقتحام منزل أستاذة ضواحي الخميسات وسرقة محتوياته

اقتحام منزل أستاذة ضواحي الخميسات وسرقة محتوياته

2023-11-19 / 21:33
Photo of الطالبي العلمي: ملف التعليم لازال بيد بنموسى وأنا مستعد للعب دور الوساطة

الطالبي العلمي: ملف التعليم لازال بيد بنموسى وأنا مستعد…

2023-11-19 / 19:02
Photo of ميدايز 2023”.. البحث عن ركائز جديدة لمواجهة مختلف التحديات

ميدايز 2023”.. البحث عن ركائز جديدة لمواجهة مختلف التحديات

2023-11-19 / 16:05
Photo of إجهاض عملية لتهريب أزيد من طنين من الحشيش بميناء آسفي

إجهاض عملية لتهريب أزيد من طنين من الحشيش بميناء…

2023-11-19 / 15:16
Photo of أساتذة التعليم الثانوي يعلنون عن إضراب وطني جديد

أساتذة التعليم الثانوي يعلنون عن إضراب وطني جديد

2023-11-19 / 13:46
Photo of شرارة الحراك التعليمي العمومي قد تنتقل الى التعليم الخصوصي

شرارة الحراك التعليمي العمومي قد تنتقل الى التعليم الخصوصي

2023-11-19 / 13:04
Photo of مصدر ينفي ربط لقجع زيادة أجور الأساتذة بأداء تلاميذ الثانوي 300 درهم

مصدر ينفي ربط لقجع زيادة أجور الأساتذة بأداء تلاميذ…

2023-11-19 / 11:22
Photo of طقس الأحد.. تشكل كتل ضبابية مع هبوب رياح قوية

طقس الأحد.. تشكل كتل ضبابية مع هبوب رياح قوية

2023-11-19 / 09:05

‫6 تعليقات

  3. تحية إجلال واحترام وتقدير لكل الأساتذة اصحاب مهنة المتاعب بكل مافي الكلمة من معنى أيها الأساتذة اتحدوا وابتعدوا عن النقابات والشعارات التي لا علاقة لها بملفكم المطلبي

    رد

  4. من الاخير لا تريدون فعل اي شيء لماذا لا تقدمون استقالاتكم الجماعية احتراما للوطن والتلاميذ ولانفسكم….

    رد

  5. نطلب من الحكومة الضرب بيد من حديد هؤلاء الاساتذة الذين ارادوا تدمير البلاد والعباد لانهم ما بغاش يحشموا الحوار هاهو الوساطة هاهي جميع اعضاء الحكومة والبرلمانيين والمتشاريين مدوا ايديهم الاساتذة والاساتذة طالعين السماء وكانهم ملائكة اقول لكم راه انتم من خربتم التلميذ وتسببتم في الهدر المدرسي.

    رد

  6. العناد لاينتج الا العناد المطلوب من حكومة اخنوش الغاء فوري للنظام الأساسي المشؤوم واقرار زيادة فورية لاطر التدريس الذين يشتغلون في ظروف صعبة عوض الاهتمام بالكبار الذين يشتغلون في مكاتب مكيفة ويحضون بامتيازات لاحصر لها الأساتذة يشعرون باحتقار واذلال واستهداف ممنهج غير مقبول الملايير تصرف على التفاهات عندما يتعلق الأمر بكرامة المعلم الاستاذ تتحجج الحكومة بشح الموارد الموارد المالية مرصودة للرياضة لشاكيرا لموظفي المالية للكبار فقط المعلم ماذا يفعل جيش من البرلمانيين حتى ينهبوا ملايين الشعب وغيرهم كتير للمعلم فقط المال غير موجود

    رد

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى
close button
إغلاق