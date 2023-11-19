الصين تحتضن اجتماعا لخفض التصعيد بقطاع غزة

هبة بريس_ وكالات

قالت الخارجية الصينية، اليوم الأحد، إن الصين ستستقبل خلال يوم غد والثلاثاء، اجتماعا سيحضره وزراء من دول عربية وإسلامية لبحث خفض التصعيد في قطاع غزة بهدف حماية المدنيين.

وأضافت الوزارة أن الصين ستناقش مع وزراء خارجية من دول السعودية والأردن ومصر وإندونيسيا وفلسطين ومنظمة التعاون الإسلامي، سبل دعم ضرورة تهدئة الصراع الدائر حاليا بين إسرائيل والفلسطينيين وحماية المدنيين والتوصل لتسوية عادلة للقضية الفلسطينية.

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