الطالبي العلمي: ملف التعليم لازال بيد بنموسى وأنا مستعد للعب دور الوساطة

هبة بريس_ الرباط

نفى رشيد الطالبي العلمي، رئيس مجلس النواب، ما تم تداوله كون ملف النظام الأساسي الجديد تم سحبه من يد وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة شكيب بنموسى.

وعرض العلمي، الذي حل ضيفا في برنامج اذاعي، دور الوساطة في الملف، مضيفا أنه ينتظر من ممثلي الأساتذة أن يوافوه بالنقط محل الخلاف ليتولى الوساطة كمؤسسة رئيس مجلس النواب.

وشدد العلمي على أن دور وساطته سوف يتركز بالأساس على تسهيل الحوار الذي أعطى انطلاقته رئيس الحكومة مع النقابات التعليمية المعنية.

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