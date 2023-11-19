الطالبي العلمي: ملف التعليم لازال بيد بنموسى وأنا مستعد للعب دور الوساطة
هبة بريس_ الرباط
نفى رشيد الطالبي العلمي، رئيس مجلس النواب، ما تم تداوله كون ملف النظام الأساسي الجديد تم سحبه من يد وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة شكيب بنموسى.
وعرض العلمي، الذي حل ضيفا في برنامج اذاعي، دور الوساطة في الملف، مضيفا أنه ينتظر من ممثلي الأساتذة أن يوافوه بالنقط محل الخلاف ليتولى الوساطة كمؤسسة رئيس مجلس النواب.
وشدد العلمي على أن دور وساطته سوف يتركز بالأساس على تسهيل الحوار الذي أعطى انطلاقته رئيس الحكومة مع النقابات التعليمية المعنية.
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9 تعليقات
الله يلعن لميحشم سير الوساطة مع راسك وخلص الضرائب والشيكات لعليك وعوض الخدامة ديال تطوان على عدم الانخراط في صندوق الضمان الاجتماعي وجوه النحس خربتو البلاد والعباد الله ياخد فيك الحق أنت وحكومة الكفاءات.
شكرا لا نحتاج امثالك لدفاع عن مطالبنا المشروعة نحن لا نثق فيكم
يريد الوساطة،و هو من قال أن النظام الاساسي محفز و في نفس الوقت قال أنه لم يطلع عليه، الان لا نريد الحوار بل نطالب بسحبه.
تلعب الوساطة وتتهرب من الضرائب ببساطة
👍
الموطور لي شريتي في سنتك الاولى في الكلية اشنو درتي به بعدما غادرت الكلية في نفس السنة
باااااااااز
في المغرب لا تستغرب، ايعقل أن يطرح رئيس مجلس النواب الوساطة وهو يمثل الأغلبية السياسية للحكومة داخل البرلمان، وسيط غير محايد لن يأتي بجديد في حلحلة الملف. اتمنى ان تعديلا دستوريا يمنع على الوزراء والبرلمانيين و اصحاب المناصب العليا تقلد أي منصب في الدولة اذا ثبت أن لهم أبناء يدرسون في القطاع الخاص. يعني هؤلاء لن يضعوا مصلحة أبناء الشعب صلب أعينهم إلا إذا كان أبناءهم مع آباء الشعب في نفس المقاعد.
المطلوب توضيح الأمور للناس سحب القانون الاساسي فورا زيادة فورية لاطر التدريس وليس لكبار التعليم المختبئين في المكاتب المكيفة بينما المعلم الاستاذ يعاني الويلات المطلوب رد الاعتبار للأستاذ المعلم المربي كفى اذلالا وتحقيرا كل بلدان العالم تحترم وتقدر المعلم الا المغرب الاموال الضخمة ترصد للشيخات والتفاهات وكرة القدم وتنظيم المونديال ولكن عندما يتعلق الأمر بتحسين وضعية المعلم الميزانية لاتسمح كلام جميل صادر عن الوزير الذي تنفخ فيه الصحافة سوبرمان لقجع