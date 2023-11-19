الطالبي العلمي: ملف التعليم لازال بيد بنموسى وأنا مستعد للعب دور الوساطة

2023-11-19 / 19:02
0

هبة بريس_ الرباط

نفى رشيد الطالبي العلمي، رئيس مجلس النواب، ما تم تداوله كون ملف النظام الأساسي الجديد تم سحبه من يد وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة شكيب بنموسى.
وعرض العلمي، الذي حل ضيفا في برنامج اذاعي، دور الوساطة في الملف، مضيفا أنه ينتظر من ممثلي الأساتذة أن يوافوه بالنقط محل الخلاف ليتولى الوساطة كمؤسسة رئيس مجلس النواب.

وشدد العلمي على أن دور وساطته سوف يتركز بالأساس على تسهيل الحوار الذي أعطى انطلاقته رئيس الحكومة مع النقابات التعليمية المعنية.

ما رأيك؟
المجموع 0 آراء
0

هل أعجبك الموضوع !

+ = Verify Human or Spambot ?

مقالات ذات صلة

Photo of ميدايز 2023”.. البحث عن ركائز جديدة لمواجهة مختلف التحديات

ميدايز 2023”.. البحث عن ركائز جديدة لمواجهة مختلف التحديات

2023-11-19 / 16:05
Photo of إجهاض عملية لتهريب أزيد من طنين من الحشيش بميناء آسفي

إجهاض عملية لتهريب أزيد من طنين من الحشيش بميناء…

2023-11-19 / 15:16
Photo of أساتذة التعليم الثانوي يعلنون عن إضراب وطني جديد

أساتذة التعليم الثانوي يعلنون عن إضراب وطني جديد

2023-11-19 / 13:46
Photo of شرارة الحراك التعليمي العمومي قد تنتقل الى التعليم الخصوصي

شرارة الحراك التعليمي العمومي قد تنتقل الى التعليم الخصوصي

2023-11-19 / 13:04
Photo of مصدر ينفي ربط لقجع زيادة أجور الأساتذة بأداء تلاميذ الثانوي 300 درهم

مصدر ينفي ربط لقجع زيادة أجور الأساتذة بأداء تلاميذ…

2023-11-19 / 11:22
Photo of طقس الأحد.. تشكل كتل ضبابية مع هبوب رياح قوية

طقس الأحد.. تشكل كتل ضبابية مع هبوب رياح قوية

2023-11-19 / 09:05
Photo of رئيس اتحاد جزر القمر يشيد برؤية الملك من أجل إفريقيا مستقلة

رئيس اتحاد جزر القمر يشيد برؤية الملك من أجل…

2023-11-18 / 23:27
Photo of حجز أزيد من أربعة أطنان من المخدرات بالبيضاء

حجز أزيد من أربعة أطنان من المخدرات بالبيضاء

2023-11-18 / 23:10
Photo of الشغب الرياضي يقود لاعتقال 25 مشجعا بالبيضاء

الشغب الرياضي يقود لاعتقال 25 مشجعا بالبيضاء

2023-11-18 / 22:41
Photo of أساتذة التعليم الثانوي يعلنون عن إضراب وطني جديد الأسبوع المقبل

أساتذة التعليم الثانوي يعلنون عن إضراب وطني جديد الأسبوع…

2023-11-18 / 20:10

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى
close button
إغلاق