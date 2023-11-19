فريق واد النخلة للبولو لأصيلة يحرز لقب كأس العرش

أحرز فريق نادي واد النخلة للبولو: “باتريك جيرون هيرميس” لأصيلة، اليوم الأحد، لقب الدورة الثانية لكأس العرش، التي نظمتها الجامعة الملكية المغربية للبولو بنادي السويسي التابع للحرس الملكي بالرباط.

وتوج فريق نادي واد النخلة بطلا للدورة بعد تفوقه في المباراة النهائية على فريق نادي الحرس الملكي بحصة 6 مقابل 5.

وكان فريق الحرس الملكي قد بلغ المباراة النهائية لكأس العرش بعد فوزه في نصف النهاية على فريق المدرسة الملكية للخيالة بتمارة بحصة 7 أهداف مقابل ½1، فيما بلغ نادي واد النخلة للبولو الدور ذاته على حساب نادي جنان عمار لمراكش بتغلبه عليه بحصة 8 مقابل 3 أهداف.

وأنهى فريق نادي جنان عمار بمراكش لرياضة البولو المنافسات في المركز الثالث عقب تفوقه في مباراة الترتيب، التي أقيمت أمس السبت، على فريق المدرسة الملكية للخيالة بتمارة بحصة 11 هدفا مقابل ½4.

ويذكر أن المباريات الإقصائية لكأس العرش جرت بنادي (البولو هوارة) بمدينة طنجة من 14 إلى 16 نونبر الجاري.

وكان لقب الدورة الأولى لكأس العرش في رياضة البولو قد عاد لفريق الحرس الملكي بعد تفوقه في المباراة النهائية على فريق نادي واد النخلة للبولو “جيرون هيرميس” بحصة خمسة أهداف للاشيء.

وفي ختام منافسات الدورة الثانية لكأس العرش للبولو سلم رئيس الجامعة الملكية المغربية للفروسية مولاي عبد الله العلوي الكأس لعميد الفريق الذي توج بطلا للدورة.

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