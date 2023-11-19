أول تعليق لإسرائيل بعد اختطاف الحوثيين سفينة تجارية

هبة بريس _ وكالات

قال المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي، إن اختطاف سفينة النقل من قبل الحوثيين بالقرب من اليمن في البحر الأحمر يعد “حادثا خطيرا على المستوى العالمي

وأضاف أن “السفينة ليست إسرائيلية، بل انطلقت من تركيا في طريقها إلى الهند وعلى متنها طاقم دولي دون أي إسرائيلي”.

وذكر الجيش الإسرائيلي أن “السفينة مملوكة لشركة بريطانية وتديرها شركة يابانية”، دون تقديم المزيد من التفاصيل.

يذكر أن وسائل إعلام عديدة، بعضها إسرائيلية، نقلت اليوم الأحد، أن القوات البحرية اليمنية تحتجز 52 شخصا كانوا على متن السفينة الإسرائيلية في البحر الأحمر.

وأفادت المصادر ذاتها بأن طاقم السفينة ومن كانوا عليها قيد التحقيق معهم والتثبت من جنسياتهم من قبل الأجهزة اليمنية المعنية

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