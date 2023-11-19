تكريم وليد شديرة في حفل “غراند غالا ديل كالشيو”

ستتم مكافأة الرياضيين المتميزين وتوزيع الجوائز على العديد من نجوم كرة القدم الإيطالية، الذين تألقوا في الموسم الكروي المنصرم، ضمن مختلف أقسام الدوري الإيطالي، بدء ب «السيري أ» إلى «السيري د» ويقدر عددهم بالعشرات، ومن بينهم وليد شديرة وذلك في حفل “غراند غالا ديل كالشيو “، المخصص لأفضل الرياضيين في إيطاليا لموسم 2022/2023، والذي سيقام بعد غد الثلاثاء في منتجع سان جوزيف في ساليرنو الإيطالية.

ووفق «توتو ميركاتو» الإيطالية فقد تم اختيار الدولي اشيدرة لاعب فروزينوني، من أجل تكريمه خلال الحفل ضمن اللاعبين المتميزين نظير تألقه في الموسم الماضي مع فريقه السابق باري ضمن منافسات بطولة «السيري ب»، حيث سينال جائزة أفضل مهاجم ضمن أفضل تشكيل في الموسم الكروي الماضي.

ويمر وليد شديرة بفترة فراغ الموسم الحالي، حيث فقد حسه التهديفي والذي تميز به مع باري، وكان سببا في استدعائه للمنتخب الوطني المغربي خلال مونديال قطر الماضي.

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