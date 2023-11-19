ارتفاع عدد قت_لى الجيش الإسرائيلي في غزة إلى 62 قتيلا

هبة بريس _ وكالات

أعلن الجيش الإسرائيلي، الأحد، مقتل 3 جنود آخرين في قطاع غزة، لترتفع حصيلة قتلى القوات الإسرائيلية إلى 62 جنديا وضابطا منذ بدء العملية البرية يوم 27 أكتوبر الماضي.

ومنذ مساء السبت فقد ارتفع عدد الجنود الإسؤرائيليين الذين تم الإعلان رسميا عن مقتلهم في غزة إلى 11.

ومساء السبت، أعلن الجيش الإسرائيلي مقتل 6 جنود، ثم أعلن لاحقا عن مقتل جنديين إضافيين، قبل الإعلان عن مقتل 3 جنود، الأحد.

والأحد، قال الجيش الإسرائيلي إن 383 جنديا وضابطا قتلوا منذ بدء الحرب في 7 أكتوبر الماضي.

والقسم الأكبر من هؤلاء العسكريين قتلوا في اليوم الأول من الحرب داخل قواعد عسكرية وبلدات إسرائيلية في محيط قطاع غزة.

وذكرت هيئة البث الحكومية، الأحد، أن 62 عسكريا قتلوا في الحرب البرية في شمالي قطاع غزة منذ 27 أكتوبر الماضي.

والأسبوع الماضي، أشارت صحيفة “يديعوت أحرونوت” الإسرائيلية، إلى إصابة 260 جنديا منذ بدء الحرب البرية، بينهم 100 في حالة خطيرة.

ولم يتم تحديث عدد الإصابات منذ ذلك الحين، رغم إشارة الجيش الإسرائيلي في عدة بيانات، إلى وجود إصابات خطيرة في صفوف الجنود خلال المعارك في شمالي قطاع غزة.

وبهذا الإعلان، يرتفع عدد قتلى الجيش الإسرائيلي إلى 383 جنديا وضابطا منذ بداية الحرب التي أعلنتها إسرائيل على غزة يوم 7 أكتوبر الماضي.

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