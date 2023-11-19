فوز كاسح لبرشلونة أمام ريال مدريد في “كلاسيكو السيدات”

فوز كاسح لبرشلونة أمام ريال مدريد في “كلاسيكو السيدات”

2023-11-19 / 15:31
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هبة بريس _ رياضة

واصلت سيدات برشلونة فرض سيطرتهن على مواجهات الكلاسيكو، بعدما اكتسحن ريال مدريد 5-0 في الجولة التاسعة من الدوري الإسباني للسيدات.

وسيتعين على ريال مدريد مواصلة الانتظار لتحقيق نتيجة إيجابية (تعادل أو فوز) أمام سيدات برشلونة، إذ حقق البارسا 14 انتصاراً في 14 مواجهة في كلاسيكو السيدات.

ويتصدر فريق سيدات برشلونة الدوري بالعلامة الكاملة، 27 نقطة من 9 جولات، ووسع الفارق بينه وبين ريال مدريد صاحب المركز الثاني إلى 6 نقاط.

افتتحت أيتانا بونماتي، حاملة الكرة الذهبية 2023، خماسية البارسا بعد 17 دقيقة من صافرة البداية، ثم أضافت كارولين هانسن الهدف الثاني في الدقيقة 43.

وسجلت ماريونا كالدينتي ثالث أهداف الفريق الكتالوني في الوقت بدل الضائع، لينتهي الشوط الأول بتيجة 3-0.

وأضافت سيدات برشلونة هدفين مع نهاية الشوط الثاني، عبر كلوديا بينا (د.90+1) وفيكي لوبيز (د.90+3).

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