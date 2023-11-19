أساتذة التعليم الثانوي يعلنون عن إضراب وطني جديد
من جديد…قررت التنسيقية الوطنية لأساتذة التعليم الثانوي التأهيلي، مواصلة الإضراب الوطني الذي تخوضه شغيلة التعليم، رفضا للنظام الأساسي الذي أقرته حكومة عزيز أخنوش.
ويتجه أساتذة التعليم الثانوي التأهيلي المنضوون تحت لواء التنسيقية المذكورة، لتنفيذ إضراب وطني أيام 21 و22 و23 نونبر الجاري، مع تجسيد وقفات احتجاجية أمام الأكاديميات الجهوية، ومواصلة تجسيد الوقفات اليومية بالمؤسسات لساعتين صباحا ومساء.
وجددت التنسيقية تشبثها بالرفض المطلق للمرسوم 2.23.819 المتعلق بالنظام الأساسي الخاص بموظفي قطاع التربية الوطنية والذي وصفته بـ”المجحف”
كما أكدت التنسيقية وفق بلاغ لها “استمرار كل الأشكال النضالية السلمية لنساء ورجال التعليم بعموم التراب الوطني، لمواجهة وإسقاط النظام الأساسي الجديد، والدفاع عن المدرسة العمومية”، مجددة “الرفض القاطع للاقتطاع الجائر من أجور المضربين”
9 تعليقات
أظن أن الصورة المستعملة في المقال تخص اضرابات الأساتذة المتدربين، و ليس لها علاقة باساتذة الثانوي التاهيلي.
زينة وزادها نور الحمام لا قراية زينة ولا طريقة الدراسة جيدة سوى العمل سوايع الإضافية وكنوبس
لا عودة للاقسام دون سحب النظام الاساسي المجحف و غير العادل و الزيادة في الاجور و تحقيق العدالة الاجرية بين رجال التعليم و باقي موظفي الدولة. ديك الاجرة غير كولوها و مرحبا في بلد الجهل و الظلام. سالات عقدين من الباكور.
المطلوب الاستجابة الفورية لمطالب أساتذة التعليم ( اطر التدريس) الذين يشتغلون في ظروف صعبة وليس للذين خارج السلم وفي مكاتب مكيفة الان قبل الغد كفى من العناد الحكومي كفى من احتقار واذلال المعلم الاموال موجودة للكرة ولموظفي المالية وغيرهم وللاساتدة الميزانية متقوبة لاتسمح قمة استحمار الشعب من الأولى بالاهتمام المعلم ام البرلماني ام الوزير ام المونديال نجاح لقجع كرويا يجب ان ينعكس على اجور وبطون المغاربة الجوعى
ان نساء ورجال التعليم الذين يخوضون الاضرابات المتتالية والمتكرة كل أسبوع إنما يستعملون ذلك مطية لتحقيق مصالحهم الشخصية ضدا على مصلحة التلاميذ وكاباء لا نقبل هذا التصرف الامسؤول
موفقون إن شاء الله، بإذن الله
ان الأوان البحت عن بذيل الأساتذة. أستعين بالجيش و الخواص و أساتذة التكوين يجب الضرب بيد من حديد على التنسيقيات التي ذمرت التعليم
تحية نضالية لنخبة المجتمع، وفقكم الله لقيادة قاطرة الإصلاح في البلد، ورفع مقامكم، وأصلح على أيديكم.
تحية لرجال التعليم