أساتذة التعليم الثانوي يعلنون عن إضراب وطني جديد

هبة بريس_ الرباط

من جديد…قررت التنسيقية الوطنية لأساتذة التعليم الثانوي التأهيلي، مواصلة الإضراب الوطني الذي تخوضه شغيلة التعليم، رفضا للنظام الأساسي الذي أقرته حكومة عزيز أخنوش.

ويتجه أساتذة التعليم الثانوي التأهيلي المنضوون تحت لواء التنسيقية المذكورة، لتنفيذ إضراب وطني أيام 21 و22 و23 نونبر الجاري، مع تجسيد وقفات احتجاجية أمام الأكاديميات الجهوية، ومواصلة تجسيد الوقفات اليومية بالمؤسسات لساعتين صباحا ومساء.

وجددت التنسيقية تشبثها بالرفض المطلق للمرسوم 2.23.819 المتعلق بالنظام الأساسي الخاص بموظفي قطاع التربية الوطنية والذي وصفته بـ”المجحف”

كما أكدت التنسيقية وفق بلاغ لها “استمرار كل الأشكال النضالية السلمية لنساء ورجال التعليم بعموم التراب الوطني، لمواجهة وإسقاط النظام الأساسي الجديد، والدفاع عن المدرسة العمومية”، مجددة “الرفض القاطع للاقتطاع الجائر من أجور المضربين”

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