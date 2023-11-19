درجات الحرارة الدنيا والعليا المرتقبة غدا الإثنين 20 نونبر

2023-11-19 / 12:04
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هبة بريس _ وكالات

في ما يلي درجات الحرارة الدنيا والعليا المرتقبة غدا الإثنين 20 نونبر، ‏حسب المديرية العامة للأرصاد الجوية:

المدينة- الحرارة الدنيا- الحرارة العليا

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– وجدة 11……….26

– بوعرفة 08………20

– الحسيمة 14…..21

– تطوان 11……….24

– سبتة المحتلة 14…..20

– مليلية المحتلة 14…. 20

– طنجة 11………20

– القنيطرة 12……19

– الرباط 11……..21

– الدار البيضاء 13……21

– الجديدة 13………23

– سطات 15………28

– آسفي 14………30

– خريبكة 12……..26

– بني ملال 16…..26

– مراكش 14……..29

– مكناس 12……..27

– فاس 12………..27

– إفران 05………..18

– تاونات 11……..25

– الرشيدية 10….. 23

– ورزازات 10…….. 24

– أكادير 16……….32

– الصويرة 14………29

– العيون 20…….. 37

– السمارة 17…… 31

– الداخلة 19…… 27

– أوسرد 21………34

– لكويرة 22………33

– ميدلت 07…….. 21

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