درجات الحرارة الدنيا والعليا المرتقبة غدا الإثنين 20 نونبر
هبة بريس _ وكالات
في ما يلي درجات الحرارة الدنيا والعليا المرتقبة غدا الإثنين 20 نونبر، حسب المديرية العامة للأرصاد الجوية:
المدينة- الحرارة الدنيا- الحرارة العليا
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– وجدة 11……….26
– بوعرفة 08………20
– الحسيمة 14…..21
– تطوان 11……….24
– سبتة المحتلة 14…..20
– مليلية المحتلة 14…. 20
– طنجة 11………20
– القنيطرة 12……19
– الرباط 11……..21
– الدار البيضاء 13……21
– الجديدة 13………23
– سطات 15………28
– آسفي 14………30
– خريبكة 12……..26
– بني ملال 16…..26
– مراكش 14……..29
– مكناس 12……..27
– فاس 12………..27
– إفران 05………..18
– تاونات 11……..25
– الرشيدية 10….. 23
– ورزازات 10…….. 24
– أكادير 16……….32
– الصويرة 14………29
– العيون 20…….. 37
– السمارة 17…… 31
– الداخلة 19…… 27
– أوسرد 21………34
– لكويرة 22………33
– ميدلت 07…….. 21
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