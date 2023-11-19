ملك الأردن يحذر من “انفجار” المنطقة مع استمرار الحرب الإسرائيلية على غزة

2023-11-19 / 11:57
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هبة بريس _ وكالات

حذر عاهل الأردن الملك عبد الله الثاني، الأحد، من أن استمرار إسرائيل في حربها “البشعة” على قطاع غزة سيدفع إلى “انفجار” المنطقة.

حديث الملك جاء خلال استقباله في العاصمة عمّان رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين، بحسب بيان للديوان الملكي.

وشدد الملك عبد الله، على “ضرورة التحرك فورا لوقف إطلاق النار في غزة، وحماية المدنيين، وضمان إيصال المساعدات الإنسانية إلى هناك دون انقطاع”.

وحذر من تفاقم الوضع الإنساني في القطاع، داعيا المجتمع الدولي إلى وقف هذه “الكارثة الإنسانية”، احتراما للقانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة.

وشدد على أن “استمرار إسرائيل في حربها البشعة على غزة، وانتهاكاتها اللاشرعية في الضفة الغربية والقدس، سيدفع إلى انفجار الأوضاع في المنطقة بأسرها”.

الملك عبد الله، جدد التأكيد على ضرورة “العمل بشكل جاد نحو أفق سياسي للقضية الفلسطينية لتحقيق السلام العادل والشامل على أساس حل الدولتين”.

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