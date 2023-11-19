“القسام” تعلن قت__ ل جنود إسرائيليين من مسافة صفر

هبة بريس _ وكالات

أعلنت “كتائب القسام”، اليوم الأحد، عن قتل ستة جنود إسرائيليين من مسافة صفر في شمال قطاع غزة.

وأفاد “الجناح العسكري لحركة المقاومة الإسلامية “حماس” في بيان نشره على قناتها بـ”تليغرام” بأن مجاهدوها “أجهزوا على 6 جنود صهاينة من مسافة صفر في منطقة جحر الديك بعد مهاجمتهم بقذيفة مضادة للأفراد والإطباق عليهم بالأسلحة الرشاشة”.

وفي وقت سابقٍ من يومه الأحد، قال الجيش الإسرائيلي إن جنديين اثنين قتلا وأصيب ثالث في معارك قطاع غزة، ما يرفع حصيلة القتلى من الجنود الإسرائيليين إلى 380، منذ عملية “طوفان الأقصى”.

وأشار الجيش الإسرائيلي إلى أن الأمر يتعلق بكل من “الرقيب بنيامين مئير أرلي (21 عاما) من بيت شيمش، جندي في كتيبة المظليين 101، والنقيب (احتياط) روي بيبر (28 عاما)، من تسور موشيه، قائد فرقة في وحدة يالام”.

من جهتها، أكدت “سرايا القدس”، الجناح العسكري لحركة الجهاد الإسلامي، أنه “خلال اشتباكات الليلة الماضية في محاور التقدم شمال قطاع غزة، اشتبك مجاهدونا مع مجموعة من جنود العدو في بيت حانون موقعين بهم خسائر كبيرة”.

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