"كتائب القسام" توجه ضربة صاروخية
الصورة من الارشيف

“القسام” تعلن قت__ ل جنود إسرائيليين من مسافة صفر

2023-11-19 / 11:43
1
هبة بريس _ وكالات

أعلنت “كتائب القسام”، اليوم الأحد، عن قتل ستة جنود إسرائيليين من مسافة صفر في شمال قطاع غزة.

وأفاد “الجناح العسكري لحركة المقاومة الإسلامية “حماس” في بيان نشره على قناتها بـ”تليغرام” بأن مجاهدوها “أجهزوا على 6 جنود صهاينة من مسافة صفر في منطقة جحر الديك بعد مهاجمتهم بقذيفة مضادة للأفراد والإطباق عليهم بالأسلحة الرشاشة”.

وفي وقت سابقٍ من يومه الأحد، قال الجيش الإسرائيلي إن جنديين اثنين قتلا وأصيب ثالث في معارك قطاع غزة، ما يرفع حصيلة القتلى من الجنود الإسرائيليين إلى 380، منذ عملية “طوفان الأقصى”.

وأشار الجيش الإسرائيلي إلى أن الأمر يتعلق بكل من “الرقيب بنيامين مئير أرلي (21 عاما) من بيت شيمش، جندي في كتيبة المظليين 101، والنقيب (احتياط) روي بيبر (28 عاما)، من تسور موشيه، قائد فرقة في وحدة يالام”.

من جهتها، أكدت “سرايا القدس”، الجناح العسكري لحركة الجهاد الإسلامي، أنه “خلال اشتباكات الليلة الماضية في محاور التقدم شمال قطاع غزة، اشتبك مجاهدونا مع مجموعة من جنود العدو في بيت حانون موقعين بهم خسائر كبيرة”.

ما رأيك؟
المجموع 0 آراء
0

هل أعجبك الموضوع !

+ = Verify Human or Spambot ?

مقالات ذات صلة

Photo of قطر : تحديات “بسيطة” متبقية في مفاوضات الرهائن بين إسرائيل وحماس

قطر : تحديات “بسيطة” متبقية في مفاوضات الرهائن بين…

2023-11-19 / 14:45
Photo of “السويد” أول بلد أوروبي خال من التدخين

“السويد” أول بلد أوروبي خال من التدخين

2023-11-19 / 14:10
Photo of مسؤولة بالاتحاد الافريقي..المغرب رائد في مجال الطاقات المتجددة

مسؤولة بالاتحاد الافريقي..المغرب رائد في مجال الطاقات المتجددة

2023-11-19 / 12:23
Photo of درجات الحرارة الدنيا والعليا المرتقبة غدا الإثنين 20 نونبر

درجات الحرارة الدنيا والعليا المرتقبة غدا الإثنين 20 نونبر

2023-11-19 / 12:04
Photo of ملك الأردن يحذر من “انفجار” المنطقة مع استمرار الحرب الإسرائيلية على غزة

ملك الأردن يحذر من “انفجار” المنطقة مع استمرار الحرب…

2023-11-19 / 11:57
Photo of تحقيق : مروحيات الاحتلال قصفت المحتفلين في مستوطنة بغلاف غزة يوم 7 أكتوبر

تحقيق : مروحيات الاحتلال قصفت المحتفلين في مستوطنة بغلاف…

2023-11-19 / 10:38
Photo of اليوم 44 .. شهداء وجرحى في قصف إسرائيلي على غزة

اليوم 44 .. شهداء وجرحى في قصف إسرائيلي على…

2023-11-19 / 09:20
Photo of تجربة ثانية..صاروخ “ستارشيب” ينفجر بعد اطلاقه فوق المحيط

تجربة ثانية..صاروخ “ستارشيب” ينفجر بعد اطلاقه فوق المحيط

2023-11-18 / 22:24
Photo of الإمارات تدين بشدة القصف الإسرائيلي على مدرسة الفاخورة بغزة

الإمارات تدين بشدة القصف الإسرائيلي على مدرسة الفاخورة بغزة

2023-11-18 / 21:55
Photo of بعد إبعاده من طرف تبون ..تعيين لعمامرة مبعوثا أمميا الى السودان

بعد إبعاده من طرف تبون ..تعيين لعمامرة مبعوثا أمميا…

2023-11-18 / 21:30

تعليق واحد

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى
close button
إغلاق