مصدر ينفي ربط لقجع زيادة أجور الأساتذة بأداء تلاميذ الثانوي 300 درهم
تداول خلال الأيام القليلة الماضية حديث قيل فيه أنه سيتم فرض رسوم على تلاميذ الثانوي من أجل الزيادة في أجور الأساتذة لإنهاء شد الحبل بين وزارة بنموسى والاساتذة المضربين .
وجاء في تفاصيل الموضوع أن الوزير المكلف بالميزانية فوزي لقجع قد صرح لبعض أعضاء الفريق أن “الزيادة في أجور الأساتذة مرتبطة بأداء تلاميذ الثانوي لرسوم التمدرس 300 درهم .
وفي إطار البحث والتدقيق من المعلومة؛ نفى مصدر من داخل الفريق النيابي لحزب الإستقلال لهبة بريس أن يكون الوزير المكلف بالميزانية فوزي لقجع قد صرح بهذا التصريح مشددةً على أن “لقجع لم يلتقي بأي نائب برلماني إستقلالي حتى ينقل عنه هذا الكلام”.
ونفى المصدر ذاته أن يكون لقجع قد أدلى في إجتماعات لجنة المالية بمجلس النواب مثل هذه التصريحات”
مضيفا ان “الوزير كان واضحا حول موضوع التعليم الذي شكلت من أجله لجنة وزارية بإشراف من رئيس الحكومة لحل جميع المشاكل المتعلقة بالقانون الأساسي”
2 تعليقات
لا يوجد دخان بدون نار.لان مجانية التعليم كانت دائما متار جدا ونقاش داخل كل الحكومات.وكانت دائما تطرح فكرة مساهمة المتلقي او ذويه في التعليم.وتصريح الوزير سواء كان صحيحا وهو الاغلب او غير صحيح يمشي في اتجاه اداء رسوم مدرسية.وهو ما قلنا سابقا ان الدولة تريد خوصصة التعليم مستقبلا على مراحل بدءا بفرض رسوم على التعليم
محاولة للتنصل من الخطأ الفادح ديال القجع و صبه للزيت على النار صافي ضربها بنكرة ياك هههه عاونوه حتى نتوما باج يفك هاد الوحلة