تحقيق : مروحيات الاحتلال قصفت المحتفلين في مستوطنة بغلاف غزة يوم 7 أكتوبر

2023-11-19 / 10:38
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هبة بريس _متابعة

نشرت صحيفة هآرتس مقتطفات من تحقيقات للشرطة الإسرائيلية في ما حصل في الحفل الموسيقي الذي كان يقام في غلاف غزة، بالتزامن مع شن المقاومة الفلسطينية وفي مقدمتها كتائب القسام الجناح العسكري لحركة حماس عملية طوفان الأقصى في 7 أكتوبر الماضي.

وبعد أزيد من 40 يوما من ترديد مسؤولين إسرائيليين وغربيين أن عناصر من كتائب عز الدين القسام ارتكبوا مجزرة في الحفل، توصلت الشرطة الإسرائيلية لمعلومات مغايرة تماما لهذه الرواية.

ويخلص تحقيق أولي للشرطة إلى أن طائرة حربية إسرائيلية قصفت على ما يبدو إسرائيليين قرب ريعيم بغلاف غزة أثناء محاولة استهداف مسلحين.

وذكرت صحيفة هآرتس الإسرائيلية أن التحقيقات الأولية للشرطة الإسرائيلية تشير إلى أن المسلحين الذين شاركوا في هجوم السابع من أكتوبر لم يعرفوا مسبقا بوجود الحفل الموسيقي قرب مستوطنة ريعيم.

وحسب التحقيقات الأولية فإن مروحية حربية انطلقت من قاعدة “رمات داڤيد” وقصفت المسلحين من الجو وأصابت عددا من المحتفلين في الموقع. وقتل 364 من المشاركين في الحفل الموسيقي.

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