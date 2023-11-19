تحقيق : مروحيات الاحتلال قصفت المحتفلين في مستوطنة بغلاف غزة يوم 7 أكتوبر

2023-11-19 / 10:38
0
هبة بريس _متابعة

نشرت صحيفة هآرتس مقتطفات من تحقيقات للشرطة الإسرائيلية في ما حصل في الحفل الموسيقي الذي كان يقام في غلاف غزة، بالتزامن مع شن المقاومة الفلسطينية وفي مقدمتها كتائب القسام الجناح العسكري لحركة حماس عملية طوفان الأقصى في 7 أكتوبر الماضي.

وبعد أزيد من 40 يوما من ترديد مسؤولين إسرائيليين وغربيين أن عناصر من كتائب عز الدين القسام ارتكبوا مجزرة في الحفل، توصلت الشرطة الإسرائيلية لمعلومات مغايرة تماما لهذه الرواية.

ويخلص تحقيق أولي للشرطة إلى أن طائرة حربية إسرائيلية قصفت على ما يبدو إسرائيليين قرب ريعيم بغلاف غزة أثناء محاولة استهداف مسلحين.

وذكرت صحيفة هآرتس الإسرائيلية أن التحقيقات الأولية للشرطة الإسرائيلية تشير إلى أن المسلحين الذين شاركوا في هجوم السابع من أكتوبر لم يعرفوا مسبقا بوجود الحفل الموسيقي قرب مستوطنة ريعيم.

وحسب التحقيقات الأولية فإن مروحية حربية انطلقت من قاعدة “رمات داڤيد” وقصفت المسلحين من الجو وأصابت عددا من المحتفلين في الموقع. وقتل 364 من المشاركين في الحفل الموسيقي.

.

ما رأيك؟
المجموع 0 آراء
0

هل أعجبك الموضوع !

+ = Verify Human or Spambot ?

مقالات ذات صلة

Photo of قطر : تحديات “بسيطة” متبقية في مفاوضات الرهائن بين إسرائيل وحماس

قطر : تحديات “بسيطة” متبقية في مفاوضات الرهائن بين…

2023-11-19 / 14:45
Photo of “السويد” أول بلد أوروبي خال من التدخين

“السويد” أول بلد أوروبي خال من التدخين

2023-11-19 / 14:10
Photo of مسؤولة بالاتحاد الافريقي..المغرب رائد في مجال الطاقات المتجددة

مسؤولة بالاتحاد الافريقي..المغرب رائد في مجال الطاقات المتجددة

2023-11-19 / 12:23
Photo of درجات الحرارة الدنيا والعليا المرتقبة غدا الإثنين 20 نونبر

درجات الحرارة الدنيا والعليا المرتقبة غدا الإثنين 20 نونبر

2023-11-19 / 12:04
Photo of ملك الأردن يحذر من “انفجار” المنطقة مع استمرار الحرب الإسرائيلية على غزة

ملك الأردن يحذر من “انفجار” المنطقة مع استمرار الحرب…

2023-11-19 / 11:57
Photo of “القسام” تعلن قت__ ل جنود إسرائيليين من مسافة صفر

“القسام” تعلن قت__ ل جنود إسرائيليين من مسافة صفر

2023-11-19 / 11:43
Photo of اليوم 44 .. شهداء وجرحى في قصف إسرائيلي على غزة

اليوم 44 .. شهداء وجرحى في قصف إسرائيلي على…

2023-11-19 / 09:20
Photo of تجربة ثانية..صاروخ “ستارشيب” ينفجر بعد اطلاقه فوق المحيط

تجربة ثانية..صاروخ “ستارشيب” ينفجر بعد اطلاقه فوق المحيط

2023-11-18 / 22:24
Photo of الإمارات تدين بشدة القصف الإسرائيلي على مدرسة الفاخورة بغزة

الإمارات تدين بشدة القصف الإسرائيلي على مدرسة الفاخورة بغزة

2023-11-18 / 21:55
Photo of بعد إبعاده من طرف تبون ..تعيين لعمامرة مبعوثا أمميا الى السودان

بعد إبعاده من طرف تبون ..تعيين لعمامرة مبعوثا أمميا…

2023-11-18 / 21:30

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى
close button
إغلاق