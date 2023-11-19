لأول مرة.. حسناء من نيكاراغوا تخطف لقب ملكة جمال الكون

2023-11-19 / 09:30
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هبة بريس _ وكالات

تُوجت، شينيس بالاسيوس، من نيكاراغوا، بلقب ملكة جمال الكون 2023، وذلك في النسخة الثانية والسبعين من المسابقة التي نظّمت هذا العام في السلفادور.

وتسلمت بالاسيوس (23 عاما)، السبت، التاج والوشاح من ملكة جمال الكون السابقة الأميركية، أربوني غابرييل.

وهذه المرة الأولى التي تفوز فيها شابة من نيكاراغوا بهذه المسابقة. وحصلت التايلاندية أنتونيا بورسيلد على لقب الوصيفة الأولى، والأسترالية مورايا ويلسون على لقب الوصيفة الثانية.

وفازت بالاسيوس التي قالت إن “التواضع والامتنان” من صفاتها الأساسية، على 83 متسابقة شاركن خلال أسبوع من المسابقات، التي شملت ارتداء ملابس سباحة وفساتين سهرة وفساتين تقليدية.

وفي إجابتها على السؤال النهائي أمام لجنة التحكيم، أكدت بالاسيوس “أهمية المساواة في الأجر بين الجنسين، حتى تتمكن المرأة من العمل في أي مجال”، مضيفة: “لا حدود للنساء”.

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