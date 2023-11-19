طقس الأحد.. تشكل كتل ضبابية مع هبوب رياح قوية

هبة بريس _ الرباط

تتوقع المديرية العامة للأرصاد الجوية، اليوم الأحد، أن تتميز الحالة الجوية عامة بطقس بارد نسبيا بكل من مرتفعات الأطلس والريف والهضاب العليا الشرقية، وذلك خلال الصباح و الليل.

ومن المرتقب أن تكون درجات الحرارة خلال النهار مرتفعة نسبيا بالجنوب وكذا بالسهول الداخلية الوسطى.

وسيلاحظ تشكل كتل ضبابية أو ضباب بالسواحل الأطلسية والواجهة المتوسطية وشمال المنطقة الشرقية، مع تناثر حبات من الغبار محليا بالمناطق الجنوبية، فضلا عن هبوب رياح قوية نوعا ما بمنطقة طنجة.

وستتراوح درجات الحرارة الدنيا ما بين 04 و11 درجة بمرتفعات الأطلس والريف والسفوح الجنوبية-الشرقية والهضاب العليا الشرقية، وما بين 14 و 22 درجة بمنطقة سوس و جنوب البلاد، وستكون ما بين 10 و 17 درجة في باقي ربوع المملكة.

أما درجات الحرارة العليا فستعرف بعض الارتفاع بالسواحل الجنوبية و الواجهة المتوسطية، بينما ستعرف انخفاضا طفيفا ببافي الأرجاء.

وسيكون البحر هادئا إلى قليل الهيجان بالواجهة المتوسطية، وقليل الهيجان إلى هائج بالبوغاز وما بين طانطان وبوجدور، وقليل الهيجان إلى هائج وسيكون هائجا خلال الصباح بباقي المناطق

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