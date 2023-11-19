ديشامب يسخر من إنريكي بسبب مبابي

ديشامب يسخر من إنريكي بسبب مبابي

2023-11-19 / 09:00
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تهكم ديديه ديشامب، المدير الفني لمنتخب فرنسا، وكيليان مبابي، قائد الديوك على لويس إنريكي، مدرب باريس سان جيرمان.

وسئل ديشامب عن رأيه في أداء مبابي بعد تسجيل هاتريك، في الفوز التاريخي على جبل طارق بنتيجة (14-0)، في تصفيات يورو 2024.

وأجاب مدرب الديوك مازحا عبر قناة TF1 الفرنسية: “لا.. أتوقع وأنتظر منه الكثير”.

وانفجر كيليان مبابي ضحكا، وهو يمر بجوار المدير الفني لمنتخب فرنسا، وهو يصرح بهذه الكلمات.

وأسقط ديشامب بهذا التصريح على توبيخ لويس إنريكي لمبابي، علنا، رغم تسجيله هاتريك في الفوز على ريمس بثلاثية نظيفة، في الجولة الماضية من الدوري الفرنسي.

من جانبه، علق كيليان مبابي في مؤتمر صحفي، أمس الجمعة، أنه يتقبل ما قاله المدرب الإسباني، ويحاول أن يتعلم منه الكثير، لأنه مدرب مميز.

أما ديشامب، بدا دبلوماسيا، بالقول أن لكل مدرب طريقته في التعبير عن رأيه عند تقييم مستوى لاعبيه.

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