رئيس اتحاد جزر القمر يشيد برؤية الملك من أجل إفريقيا مستقلة

هبة بريس- و م ع

أشاد رئيس اتحاد جزر القمر، غزالي عثماني، اليوم السبت بطنجة، بالرؤية المستنيرة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس من أجل أفريقيا مزدهرة ومستقلة، وتتمتع بالمكانة التي تستحقها على الصعيد الدولي.

في كلمة خلال اختتام فعاليات الدورة 15 لمنتدى ميدايز الدولي، أشاد رئيس اتحاد جزر القمر عاليا بصاحب الجلالة الملك محمد السادس على “عمله من أجل تعزيز التعاون بين المملكة المغربية وبلدان إفريقية أخرى، من أجل تحقيق مزيد من التقدم والتنمية”.

وأبرز، في هذا الصدد، أن مشروع طنجة المتوسط ​​الضخم، الذي يضمن الربط البيني بين المغرب ومناطق أخرى من العالم، وخاصة مع حوالي 40 ميناء على الجانب الأطلسي من القارة، يشهد، ليس فقط على حكمة جلالة الملك، ولكن أيضا على التزامه المتواصل من أجل عالم مترابط لتحقيق مزيد من الرخاء.

وأشاد السيد غزالي عثماني أيضا بعلاقات الصداقة المتينة والقوية التي تربط الشعبين المغربي والقمري، وبإرادة جلالته الدائمة في الحفاظ على الوشائج الوطيدة والعريقة التي تجمع البلدين.

على صعيد آخر، نوه الرئيس القمري بأهمية منتدى ميدايز، الحدث الكبير في جنوب الكرة الأرضية، والذي يرسخ نفسه، سنة بعد سنة، كمنتدى حقيقي للجنوب، يلتئم خلاله الفاعلون وصناع القرار لمناقشة الظرفية الحالية والوضع الراهن، وآفاق بلدان الجنوب، وخاصة البلدان الإفريقية.

وأشار إلى أن موضوع هذا المنتدى، “أزمة مركبة، عالم متعدد” يتناسب تماما مع الوضع العالمي الحالي، الذي يتسم بالتوترات والأزمات الجيوسياسية الحادة والمتعددة الأوجه.

وتجدر الإشارة إلى أن منتدى “ميدايز”، الذي نظم تحت الرعاية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس من قبل معهد أماديوس بين 15 و 18 نونبر الجاري، يضم أكثر من 200 متدخل رفيع المستوى، من بينهم رؤساء دول وحكومات وصناع قرار سياسي ومدراء شركات عالمية كبرى وشخصيات دولية رفيعة، وأكثر من 5000 مشارك من نحو مائة دولة.

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