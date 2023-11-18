فرنسا تقسو على جبل طارق بحصة تاريخية في تصفيات “يورو 2024”

فرنسا تقسو على جبل طارق بحصة تاريخية في تصفيات “يورو 2024”

2023-11-18 / 22:46
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حقق منتخب فرنسا انتصارا كاسحا على نظيره جبل طارق 14-0، اليوم السبت، في الجولة التاسعة من تصفيات يورو 2024.

وأحرز الهدف الأول لمنتخب فرنسا لاعب جبل طارق بالخطأ في مرماه في الدقيقة 3 من عمر المباراة، بينما باقي الأهداف كانت من توقيع تورام في الدقيقة 4، إيمري في الدقيقة 16، مبابي (هاتريك) في الدقائق 30،74،82، كلاوس في الدقيقة 34، كومان (هدفان) في الدقيقة 36 و65، يوسف فوفانا 37، رابيو 63، ثم سجل جيرو هدفين في الدقيقتين 89 و90+1.

وحسم منتخب فرنسا تأهله ليورو 2024 في وقت سابق، حيث يتصدر المجموعة الثانية برصيد 21 نقطة وبفارق 6 أهداف عن هولندا في المركز الثاني.

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