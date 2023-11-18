الشغب الرياضي يقود لاعتقال 25 مشجعا بالبيضاء

2023-11-18 / 22:41
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هبة بريس -

تمكنت عناصر الشرطة بمنطقة مولاي رشيد بمدينة الدار البيضاء، مساء اليوم السبت 18 نونبر الجاري، من ضبط 25 شخصا محسوبين على فصائل مشجعي كرة القدم، وذلك للاشتباه في تورطهم في إلحاق خسائر مادية بممتلكات خاصة وتبادل الضرب والجرح والتسبب في أعمال الشغب المرتبط بالرياضة.

وحسب المعلومات الأولية للبحث، فقد دخل مجموعة من أنصار فصيلين متنافسين محسوبين على ناديين لكرة القدم بمدينة الدار البيضاء، في خلاف تطور لتبادل العنف بواسطة أسلحة بيضاء، مما تسبب في إلحاق خسائر مادية بثمان سيارات خاصة وتكسير واجهة زجاجية لمقهى، فضلا عن إصابة أحد الأشخاص بجروح.

وقد أسفرت التدخلات الأمنية المنجزة عن ضبط 25 شخصا من المشتبه فيهم، ممن تورطوا في ارتكاب هذه الأفعال الإجرامية، وحجز أسلحة بيضاء من مختلف الأحجام، فضلا عن شهاب ناري يشكل استخدامه وحيازته خطرا على أمن الأشخاص والممتلكات.

وقد تم إخضاع الموقوفين لإجراءات البحث القضائي الذي يجري تحت اشراف النيابة العامة المختصة، للكشف عن جميع ظروف وملابسات هذه القضية، بينما لازالت الأبحاث والتدخلات متواصلة بغرض توقيف باقي المشتبه فيهم المتورطين في ارتكاب هذه الأفعال الإجرامية.

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‫5 تعليقات

  2. الضرب بيد من حديد على مثل هؤلاء الشباب الغير مسؤولين عن الأفعال التخريبية اللتي يقومون بها في حق المواطن المغربي الشريف يجب معاقبتهم اشد أنواع العقاب ليكونوا عبرة لمن لا يعتبر

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  3. بان ليك غير الشغب الرياضي. ساهل حالو الى بغيتو تعالجوه. ولكن شغب الصهاهينة و اختراق بلادنا من الباب الواسع كيف نفسره.

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  5. شيوحدين كثرات فيهم البلابلا والهضرة .خاص تقنيين شبكات التواصل كلشي ولا داير فيها مثقف محلل سيايي امني.
    اخليو عليكم الامن .الاكن داير خدمتو لدوا ياكل دوا وليطاح فلمقلة يتقلى سدينا .الالترات هذا راه الارهاب.
    اما الاختراق الصهيوني سير ديها فاراسك ولادك اسرتك والدولة عارفا اشنو كدير

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