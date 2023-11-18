بعد إبعاده من طرف تبون ..تعيين لعمامرة مبعوثا أمميا الى السودان

هبة بريس -

يُسجّل وزير الخارجية الجزائري السابق رمطان لعمامرة عودة جديدة إلى المشهد الدبلوماسي الدولي، عبر تعيينه من طرف الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، أمس الجمعة، مبعوثا شخصيا له إلى السودان.

وهذه أول مهمة رسمية للعمامرة منذ مغادرته الحكومة الجزائرية، بعد اقالته من طرف الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون شهر مارس الفارط.

ويأتي تعيين لعمامرة بعد تلقي الأمم المتحدة رسالة من الحكومة السودانية، يفيد بـ”إنهاء بعثة الأمم المتحدة المتكاملة لتقديم المساعدة في الفترة الانتقالية (يونيتامس) على الفور”، وهي البعثة التي تأسست في يونيو 2020 ، وكان مقررا أن ينتهي تفويضها في 3 ديسمبر المقبل.

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