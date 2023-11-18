أزمة كبيرة داخل منتخب الكونغو خصم المنتخب المغربي في تصفيات المونديال

أزمة كبيرة داخل منتخب الكونغو خصم المنتخب المغربي في تصفيات المونديال

2023-11-18 / 21:02
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يواجه منتخب الكونغو أزمة كبيرة بعد خسارته أمام زامبيا بأربعة لإثنين، أمس الجمعة، ضمن تصفيات أفريقيا المؤهلة لنهائيات كأس العالم 2026.

ووفقا لما أورده الإعلامي الفرنسي الشهير رومان مولينا فإن 6 لاعبين من منتخب الكونغو قرروا اعتزال اللعب دوليا بعد خسارة الأمس، احتجاجا على طريقة التدبير داخل المنتخب.

وأضاف نفس المصدر: “اللاعبون الكونغوليون يعتبرون طريقة التدبير سيئة جدا”.

ومعلوم أن المنتخب الكونغولي يتواجد رفقة المنتخب المغربي في نفس المجموعة ضمن تصفيات المونديال، إلى جانب النيجر وتنزانيا وزامبيا، علما أن منتخب إرتيريا خرج من المجموعة بعد إنسحابه من التصفيات.

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