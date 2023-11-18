رابطة أبطال إفريقيا للسيدات.. الجيش الملكي نحو التتويج بالميدالية البرونزية

2023-11-18 / 20:56
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هبة بريس - و م ع

لأول مرة في منافسة رابطة أبطال إفريقيا للسيدات، سيلتقي فريقان سبق أن واجها بعضهما البعض في دور المجموعات، وذلك خلال المباراة الترتيبية من أجل التتويج بالميدالية البرونزية.

وسيسعى نادي الجيش الملكي المغربي للسيدات، ونادي (أمبيم داركوا) الغاني، لتدارك خسارتهما في نصف نهائي رابطة أبطال إفريقيا للسيدات 2023، وتحقيق الميدالية البرونزية.

وسيواجه نادي الجيش الملكي حامل اللقب تحديًا مزدوجًا، يتمثل الأول في الإقناع أمام نادي (أمبيم داركوا)، والثاني في عدم مغادرة المنافسة خالي الوفاض، وهو ما سيكون إذا تحقق أكبر فشل في تاريخ النادي في هذه المنافسة.

من جانبه، يطمح نادي (أمبيم داركوا) لتحقيق الفوز في المباراة الترتيبية، والخروج من المنافسة بشرف، حيث تقدم النادي الغاني في النتيجة مرتين أمام نادي سبورتينغ الدار البيضاء في نصف النهائي، لكنه خسر في ركلات الترجيح. وهو الأمر الذي تسعى اللاعبات الغانيات لتفاديه في اللقاء الترتيبي.

وسيلتقي الفريقان اليوم في ملعب أمادو غون كوليبالي. ويرفض نادي الجيش الملكي المغربي للسيدات، تصنيف هذا اللقاء في خانة الثأر، مثلما صرح بذلك المدرب المغربي، محمد أمين عليوة قائلا : “لسنا في هذه الحالة الذهنية”.

وقالت مساعدة مدرب نادي، أمبيم داركوا، جويس بواتي أجيي، التي حضرت الندوة الصحفية التي عقدت قبل المباراة: “إذا فعلنا ذلك مرة واحدة، فيمكننا القيام بذلك مرة أخرى”.

وهذه هي المرة الثالثة على التوالي، التي ستلعب فيها مباراة ترتيبية لتحديد الفريق الذي سيصعد على منصة التتويج في المسابقة.

وفي حالة الفوز، سيكون نادي الجيش الملكي قد حضر في منصة التتويج في جميع نسخ دوري أبطال أفريقيا.

ونادي الجيش الملكي هو أول فريق يشارك لأكثر من مرة في مباراة ترتيبية.

وفي 2021، فازت المغربيات على (مالابو كينغس 3-1).

وفي العام 2022، فاز(بايلسا كوينز) على (سيمبا كوينز) 1-0.

وقد تم تحديد مصير المباراتين السابقتين لنيل الميدالية البرونزية خلال الوقت القانوني للمباراة.

ويعتبر دوري أبطال أفريقيا للسيدات، أهم مسابقة قارية لكرة القدم للسيدات في أفريقيا، ويتواجه في هذه المنافسات أبطال المناطق الست للكاف بعضهم البعض فضلا عن البلد المضيف وفريق آخر.

وأقيمت النسختان السابقتان في مصر عام 2021 وفي المغرب عام 2022.

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