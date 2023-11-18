أساتذة التعليم الثانوي يعلنون عن إضراب وطني جديد الأسبوع المقبل

2023-11-18 / 20:10
23
هبة بريس - الرباط

أعلنت التنسيقية الوطنية لأساتذة التعليم الثانوي التأهيلي عن قرار خوض إضراب وطني أيام 21 و22 و23 نونبر الجاري، مع تجسيد وقفات احتجاجية أمام الأكاديميات الجهوية ومواصلة تجسيد الوقفات اليومية بالمؤسسات التعليمية لساعتين صباحا ومساء.

التنسقية جددت رفضها للنظام الأساسي ودعت إلى إلغائه. كما جددت رفضها القاطع للاقتطاع من أجور المضربين، وقالت إن هذا التعسف سيقابل بعدم تعويض الزمن المدرسي الذي تتحمل الوزارة وحدها مسؤولية هدره.

وأعربت التنسيقية عن تشبثها بملفها المطلبي وعلى رأسه إسقاط النظام الأساسي الجديد وإقرار نظام أساسي عادل ومنصف لجميع نساء ورجال التعليم، والزيادة القطاعية في تعويضاتهم وأجورهم .

ما رأيك؟
المجموع 15 آراء
2

هل أعجبك الموضوع !

+ = Verify Human or Spambot ?

مقالات ذات صلة

Photo of ميدايز 2023”.. البحث عن ركائز جديدة لمواجهة مختلف التحديات

ميدايز 2023”.. البحث عن ركائز جديدة لمواجهة مختلف التحديات

2023-11-19 / 16:05
Photo of إجهاض عملية لتهريب أزيد من طنين من الحشيش بميناء آسفي

إجهاض عملية لتهريب أزيد من طنين من الحشيش بميناء…

2023-11-19 / 15:16
Photo of أساتذة التعليم الثانوي يعلنون عن إضراب وطني جديد

أساتذة التعليم الثانوي يعلنون عن إضراب وطني جديد

2023-11-19 / 13:46
Photo of شرارة الحراك التعليمي العمومي قد تنتقل الى التعليم الخصوصي

شرارة الحراك التعليمي العمومي قد تنتقل الى التعليم الخصوصي

2023-11-19 / 13:04
Photo of مصدر ينفي ربط لقجع زيادة أجور الأساتذة بأداء تلاميذ الثانوي 300 درهم

مصدر ينفي ربط لقجع زيادة أجور الأساتذة بأداء تلاميذ…

2023-11-19 / 11:22
Photo of طقس الأحد.. تشكل كتل ضبابية مع هبوب رياح قوية

طقس الأحد.. تشكل كتل ضبابية مع هبوب رياح قوية

2023-11-19 / 09:05
Photo of رئيس اتحاد جزر القمر يشيد برؤية الملك من أجل إفريقيا مستقلة

رئيس اتحاد جزر القمر يشيد برؤية الملك من أجل…

2023-11-18 / 23:27
Photo of حجز أزيد من أربعة أطنان من المخدرات بالبيضاء

حجز أزيد من أربعة أطنان من المخدرات بالبيضاء

2023-11-18 / 23:10
Photo of الشغب الرياضي يقود لاعتقال 25 مشجعا بالبيضاء

الشغب الرياضي يقود لاعتقال 25 مشجعا بالبيضاء

2023-11-18 / 22:41
Photo of “مذكرة جديدة”.. وزارة بنموسى تفعل الاقتطاع من أجور “الأساتذة المضربين”

“مذكرة جديدة”.. وزارة بنموسى تفعل الاقتطاع من أجور “الأساتذة…

2023-11-18 / 19:48

‫23 تعليقات

  1. مثل مغربي:”الكرش الشبعانة ما كاتخمم في الجيعانة”.اولادهم في المدارس الحرة وابناء الشعب في الزنقة…هذا هو حب الخير للغير و الا فلا…

    رد

  2. في اليابان بالرغم من انها ارخبيل ،وصلت إلى حضارة وتفوق بسبب ادمغتها ،ادا ارادوا فعل اضراب يلتحقون باوراشهم وجامعاتهم وهم يرتدون شارات.ولا يقومون بالغياب الجماعي

    رد

  3. لقد بلغ السيل الزبى هذه تنسيقيات شريرة وغير مواطنة ولا تهتم بمصير ملاين التلاميذ في الشارع بدؤو يفقدون الرغبة فى الدراسة وأنا من هذا المنبر أناشد الاساتذة الشرفاء الوطنيين ان يلتحقو بعملهم ولاينساقو وراء هذه الاضرارات اقصد الاضرابات إلى مالانهاية

    رد

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى
close button
إغلاق