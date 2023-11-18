أساتذة التعليم الثانوي يعلنون عن إضراب وطني جديد الأسبوع المقبل

هبة بريس - الرباط

أعلنت التنسيقية الوطنية لأساتذة التعليم الثانوي التأهيلي عن قرار خوض إضراب وطني أيام 21 و22 و23 نونبر الجاري، مع تجسيد وقفات احتجاجية أمام الأكاديميات الجهوية ومواصلة تجسيد الوقفات اليومية بالمؤسسات التعليمية لساعتين صباحا ومساء.

التنسقية جددت رفضها للنظام الأساسي ودعت إلى إلغائه. كما جددت رفضها القاطع للاقتطاع من أجور المضربين، وقالت إن هذا التعسف سيقابل بعدم تعويض الزمن المدرسي الذي تتحمل الوزارة وحدها مسؤولية هدره.

وأعربت التنسيقية عن تشبثها بملفها المطلبي وعلى رأسه إسقاط النظام الأساسي الجديد وإقرار نظام أساسي عادل ومنصف لجميع نساء ورجال التعليم، والزيادة القطاعية في تعويضاتهم وأجورهم .

ما رأيك؟ المجموع 6 آراء 2 4