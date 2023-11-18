أساتذة التعليم الثانوي يعلنون عن إضراب وطني جديد الأسبوع المقبل
هبة بريس - الرباط
أعلنت التنسيقية الوطنية لأساتذة التعليم الثانوي التأهيلي عن قرار خوض إضراب وطني أيام 21 و22 و23 نونبر الجاري، مع تجسيد وقفات احتجاجية أمام الأكاديميات الجهوية ومواصلة تجسيد الوقفات اليومية بالمؤسسات التعليمية لساعتين صباحا ومساء.
التنسقية جددت رفضها للنظام الأساسي ودعت إلى إلغائه. كما جددت رفضها القاطع للاقتطاع من أجور المضربين، وقالت إن هذا التعسف سيقابل بعدم تعويض الزمن المدرسي الذي تتحمل الوزارة وحدها مسؤولية هدره.
وأعربت التنسيقية عن تشبثها بملفها المطلبي وعلى رأسه إسقاط النظام الأساسي الجديد وإقرار نظام أساسي عادل ومنصف لجميع نساء ورجال التعليم، والزيادة القطاعية في تعويضاتهم وأجورهم .
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5 تعليقات
الحق ينتزع و لا يعطى.
النضال و الصمود و التصعيد.
الحقوق تنتزع و لا تعطى.
النضال و الصمود ثم التصعيد.
منذ أزيد من شهر والحكومة لا تريد أي حوار والدليل الى الان لم تعقد أي جلسة وصدق من قال حكومة الشعارات الفارغة
“حكومة اجتماعية” …الخ
الإضراب ورفض الاقتطاع من الأجور؟
هذ الإضراب ديروه في العطل والتاحقو بالعمل ديالكم. أثناء فترات العطل لن يكون ضرر على السير الطبيعي للدراسة.وبدون شك سنتفهم مطالبكم، اما بهذه الطريقة فأنتم تقومون بعملية ابتزاز ومع ذلك تريدون اجوركم كاملة، اتقوا الله ياعباد الله، المفروض انكم قدوة.
تريدون أجرا على عمل لم تقوموا به!
انتم تقومون بعملية ابتزاز ضحيتها التلاميذ أبناء الفقراء. لم لا تقومون بالاضراب في أيام العطل لتفادي تعطيل السير الطبيعي للدروس.