حركة النقل الجوي بالمملكة تتخطى 21 مليون مسافر متم أكتوبر المنصرم

2023-11-18 / 19:53
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هبة بريس -

أفاد المكتب الوطني للمطارات بأن مطارات المغرب استقبلت، خلال الأشهر العشرة الأولى من السنة الجارية، 21 مليون و639 ألف و674 مسافرا، بارتفاع نسبته 3 في المائة مقارنة بالفترة ذاتها من سنة 2019 و31 في المائة مقارنة بسنة 2022.

وأوضح المكتب، في بلاغ له، أن هذا النمو هم أغلبية المطارات التي سجلت نسب نمو عالية لحركة النقل الجوي للمسافرين مقارنة مع سنة 2019، بما فيها مطارات تطوان (زائد 485 في المائة)، والصويرة (زائد 67 في المائة)، وطنجة (زائد 44 في المائة)، والناظور (زائد 35 في المائة)، ووجدة (زائد 33 في المائة)، وفاس (زائد 22 في المائة)، وأكادير (زائد 11 في المائة).

وسجل مطار محمد الخامس الدولي بالدار البيضاء معدل استرجاع بنسبة 84 في المائة مقارنة مع الفترة ذاتها من سنة 2019، حيث استقبل 7 ملايين و275 ألفا و356 مسافرا. ويعزى معدل الاسترجاع المحدود إلى تقليص عرض مقاعد شركات الطيران.

وأضاف المصدر ذاته أن حركة النقل الجوي الدولي واصلت نموها خلال شهر أكتوبر، بزيادة قدرها 6 في المائة مقارنة بالفترة ذاتها من سنة 2019، و1 في المائة مقارنة بسنة 2022، حيث تم تسجيل مليون و996 ألف و130 مسافرا.

ويرجع هذا النمو إلى تطور حركة النقل الجوي مع أوروبا، والتي سجلت مليون و698 ألف و794 مسافرا، بنمو قدره 9 في المائة مقارنة بسنة 2019، و2 في المائة مقارنة بسنة 2022. وقد شهد هذا القطاع إحداث عدة خطوط جديدة تهم مطارات المغرب.

ويهم هذا النمو، كذلك، قطاع النقل الجوي مع أمريكا الشمالية والشرق الأوسط والأقصى، اللذين سجلا، خلال شهر أكتوبر، معدلي نمو بنسبتي 18 و11 في المائة مقارنة بالفترة نفسها من سنة 2019.

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