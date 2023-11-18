“مذكرة جديدة”.. وزارة بنموسى تفعل الاقتطاع من أجور “الأساتذة المضربين”

2023-11-18 / 19:48
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هبة بريس - الرباط

كشفت وثيقة رسمية عن تفعيل وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، الاقتطاع من أجرة بعض موظفات وموظفي التعليم بسبب ما اعتبرته “التغيب عن العمل بصفة غير مشروعة”.

وجاء في الوثيقة الموجهة من الكاتب العام بتفويض من الوزير، إلى مدير نفقات الموظفين بالخزينة العامة للمملكة، بتاريخ 17 نونبر، تحت عدد 315/23 أن القرار “سيشمل 47 أمرا بالاقتطاع في حق 47000 موظفة وموظفا تغيبوا عن عملهم بصفة غير مشروعة .

ويأتي القرار في ظل الاحتجاجات التي يخوضها نساء ورجال التعليم للمطالبة بإلغاء النظام الأساسي الجديد .

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‫42 تعليقات

  1. أجد أن الكثير هنا مدسوسين من الدولة ههههه ، معلم يجب أن تكون له كرامة و راتب شهري يستحقه ، للأن جميع الدول المتقدمة في العالم تعطي الأولية للمعلم لأنه هو من ينتج العقول و يربي الأطفال ، تتكلمون عن الأستاذ أيها الجاهلون وأنتم لا تفقهون شيءا ، لاتريدون من البلاد أن تتقدم إلى الأمام

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